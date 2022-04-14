НБУ вирішив на тлі війни поки не міняти облікову ставку в 10% — Finance.ua
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НБУ вирішив на тлі війни поки не міняти облікову ставку в 10%

Вчора 20:02Кредит&Депозит
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НБУ вирішив на тлі війни поки не міняти облікову ставку в 10%НБУ вирішив на тлі війни поки не міняти облікову ставку в 10%
Національний банк знову вирішив зберегти облікову ставку на рівні 10% на тлі війни з росією.
Про це повідомляється на сайті регулятора у четвер, 14 квітня.
«Розгляд питання про зміну облікової ставки вирішено відкласти. У поточних умовах вплив облікової ставки на функціонування грошово-кредитного та валютного ринків обмежено. Зважаючи на це вона й надалі залишатиметься незмінною — на рівні 10% — до відновлення дієвості каналів монетарної трансмісії», — сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, 20 січня правління Нацбанку ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 9% до 10% річних і повідомило про значну ймовірність її подальшого підвищення.
А 3 березня, вже після початку війни з росією, НБУ залишив облікову ставку без змін.
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За матеріалами: Корреспондент.net
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