НБУ вирішив на тлі війни поки не міняти облікову ставку в 10% — Finance.ua

НБУ вирішив на тлі війни поки не міняти облікову ставку в 10%
Національний банк знову вирішив зберегти облікову ставку на рівні 10% на тлі війни з росією.
Про це повідомляється на сайті регулятора у четвер, 14 квітня.
«Розгляд питання про зміну облікової ставки вирішено відкласти. У поточних умовах вплив облікової ставки на функціонування грошово-кредитного та валютного ринків обмежено. Зважаючи на це вона й надалі залишатиметься незмінною — на рівні 10% — до відновлення дієвості каналів монетарної трансмісії», — сказано у повідомленні.