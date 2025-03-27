НБУ розширив асортимент інтернет-магазину — Finance.ua

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НБУ розширив асортимент інтернет-магазину

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НБУ розширив асортимент інтернет-магазину
НБУ розширив асортимент інтернет-магазину
Національний банк розширив асортимент інтернет-магазину. Тепер клієнти зможуть придбати інвестиційні монети України онлайн.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Зазначається, що продажі починаються вже з 27 березня. З цієї дати припиняється реалізація інвестиційних монет у касах Національного банку, що розташовані в місті Києві за адресою: Контрактова площа, 2а.
Тут, як і в решті кас Національного банку в регіонах, здійснюватимуться лише операції з:
  • купівлі в громадян інвестиційних монет України;
  • приймання пошкоджених інвестиційних монет України для оцінки.
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Крім того, придбати інвестиційні монети можна буде в уповноважених банках, їх перелік можна знайти на сайті Національного банку.
Нагадаємо, напередодні Дня Національної гвардії України, 25 березня 2025 року, Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Національна гвардія України». Нова монета продовжує серію, присвячену українським військовим, і вшановує внесок нацгвардійців у захист суверенітету, територіальної цілісності, громадського порядку та безпеки України.
За матеріалами:
Finance.ua
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