НБУ розширив асортимент інтернет-магазину — Finance.ua

НБУ розширив асортимент інтернет-магазину Сьогодні 16:16

НБУ розширив асортимент інтернет-магазину

Національний банк розширив асортимент інтернет-магазину. Тепер клієнти зможуть придбати інвестиційні монети України онлайн.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що продажі починаються вже з 27 березня. З цієї дати припиняється реалізація інвестиційних монет у касах Національного банку, що розташовані в місті Києві за адресою: Контрактова площа, 2а.

Тут, як і в решті кас Національного банку в регіонах, здійснюватимуться лише операції з:

купівлі в громадян інвестиційних монет України;

приймання пошкоджених інвестиційних монет України для оцінки.

Крім того, придбати інвестиційні монети можна буде в уповноважених банках, їх перелік можна знайти на сайті Національного банку.

Нагадаємо, напередодні Дня Національної гвардії України, 25 березня 2025 року, Національний банк України ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету «Національна гвардія України». Нова монета продовжує серію, присвячену українським військовим, і вшановує внесок нацгвардійців у захист суверенітету, територіальної цілісності, громадського порядку та безпеки України.

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