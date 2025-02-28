НБУ випустив нову срібну пам’ятну монету (фото, відео) — Finance.ua

НБУ випустив нову срібну пам’ятну монету (фото, відео) Сьогодні 12:46

НБУ випустив нову срібну пам’ятну монету (фото, відео), Фото: НБУ

Національний банк України презентував нову пам’ятну монету «Зодіак». Вона має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла 925 проби. Чиста маса дорогоцінного металу — 31,1 г.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Ми вирішили створити нову пам’ятну монету „Зодіак“, що символізує вічний зв’язок між людиною та всесвітом», — сказано в повідомленні.

Про пам’ятну монету

Монета введена в обіг 27 лютого 2025 року. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 925 проби. Маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.

На реверсі монети зображено мальовниче українське село під зоряним небом, а також хлопчика, який захоплено спостерігає за сузір’ями, формуючи образ, що передає відчуття мрійливості, прагнення до знань і зв’язку з рідним домом. Вечірній пейзаж на тлі створює атмосферу спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства.

Фото: НБУ

Фото: НБУ

На аверсі зображені 12 зодіакальних сузір’їв, об’єднаних колом і розділених на 12 рівних секторів, із зазначенням астрологічних знаків та назв. Знаки зодіаку розміщені в порядку проти годинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу.

Тираж — до 15 000 штук.

Коли і як можна придбати

Реалізація пам’ятної монети інтернет-магазином нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться з 4 березня 2025 року та здійснюватиметься в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором Національного банку України.

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