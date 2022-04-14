НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20% — Finance.ua

НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20% За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Чому все дорожчатиме? Подорожчання товарів та послуг будуть зумовлювати, зокрема:
порушення виробничих процесів;
логістичні проблеми через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури та, як наслідок, нерівномірно розподілена пропозиція по окремих регіонах;
ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, яка відбулася напередодні війни;
висока вартість енергоносіїв у світі, що тиснутиме на вартість палива та товарів та послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості.
Як НБУ стримуватиме зростання цін
Водночас зростання цін стримуватиметься заходами Національного банку та уряду України. Серед них:
тимчасова фіксація обмінного курсу гривні, що стримуватиме ймовірне погіршення очікувань та подорожчання імпортних товарів;
зниження податків, зокрема непрямого оподаткування імпорту;
фіксація цін на житлово-комунальні послуги;
адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо.
Додатковий стримуючий вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту, зазначили в НБУ.
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. У річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.
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