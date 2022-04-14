НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20% — Finance.ua
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НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20%

Вчора 15:01Казна та Політика
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За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Чому все дорожчатиме? Подорожчання товарів та послуг будуть зумовлювати, зокрема:
  • порушення виробничих процесів;
  • логістичні проблеми через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури та, як наслідок, нерівномірно розподілена пропозиція по окремих регіонах;
  • ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, яка відбулася напередодні війни;
  • висока вартість енергоносіїв у світі, що тиснутиме на вартість палива та товарів та послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості.

Як НБУ стримуватиме зростання цін

Водночас зростання цін стримуватиметься заходами Національного банку та уряду України. Серед них:
  • тимчасова фіксація обмінного курсу гривні, що стримуватиме ймовірне погіршення очікувань та подорожчання імпортних товарів;
  • зниження податків, зокрема непрямого оподаткування імпорту;
  • фіксація цін на житлово-комунальні послуги;
  • адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо.
Додатковий стримуючий вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту, зазначили в НБУ.
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. У річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
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За матеріалами: РБК-Україна
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