НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20% — Finance.ua

НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 20%

Вчора 15:01 — Казна та Політика

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Чому все дорожчатиме? Подорожчання товарів та послуг будуть зумовлювати, зокрема:

порушення виробничих процесів;

логістичні проблеми через тимчасову окупацію частини територій, руйнування транспортної інфраструктури та, як наслідок, нерівномірно розподілена пропозиція по окремих регіонах;

ефекти перенесення девальвації обмінного курсу гривні, яка відбулася напередодні війни;

висока вартість енергоносіїв у світі, що тиснутиме на вартість палива та товарів та послуг зі значною часткою енергоносіїв у собівартості.

Як НБУ стримуватиме зростання цін

Водночас зростання цін стримуватиметься заходами Національного банку та уряду України. Серед них:

тимчасова фіксація обмінного курсу гривні, що стримуватиме ймовірне погіршення очікувань та подорожчання імпортних товарів;

зниження податків, зокрема непрямого оподаткування імпорту;

фіксація цін на житлово-комунальні послуги;

адміністративне регулювання цін на низку продуктів харчування та паливо.

Додатковий стримуючий вплив матиме надлишок пропозиції окремих сільськогосподарських культур через обмежені можливості їх експорту, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2022 року порівняно з лютим зросли на 4,5%. У річному вимірі (до березня минулого року) інфляція прискорилася до 13,7%.

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