НБУ продав рекордні $3,3 млрд після скасування фіксованого курсу — Finance.ua
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НБУ продав рекордні $3,3 млрд після скасування фіксованого курсу

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НБУ продав рекордні $3,3 млрд після скасування фіксованого курсу
НБУ продав рекордні $3,3 млрд після скасування фіксованого курсу
Національний банк в жовтні 2023 року продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з червня 2022 року.
НБУ в жовтні продав $3,351 млрд, купив — $14 млн. Таким чином чистий продаж становив $3,337 млрд.
Збільшення продажу валюти на міжбанку відбулося в місяць скасування фіксованого курсу та переходу на керовану гнучкість офіційного курсу.
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Через це зросли щотижневі обсяги продажу валюти. У підсумку курс, попри зростання дефіциту на ринку, навіть укріпився з 36,5686 грн/$ до 36,2812 грн/$.
Обсяги продажу валюти зростають вже чотири місяці поспіль. Рекордний з початку війни продаж валюти відбувся в червні 2022 року — $3,987 млрд.
НБУ продав рекордні $3,3 млрд після скасування фіксованого курсу
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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