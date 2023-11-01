НБУ продав рекордні $3,3 млрд після скасування фіксованого курсу — Finance.ua

НБУ продав рекордні $3,3 млрд після скасування фіксованого курсу Сьогодні 15:45 — Валюта

НБУ продав рекордні $3,3 млрд після скасування фіксованого курсу

Національний банк в жовтні 2023 року продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з червня 2022 року.

НБУ в жовтні продав $3,351 млрд, купив — $14 млн. Таким чином чистий продаж становив $3,337 млрд.

Збільшення продажу валюти на міжбанку відбулося в місяць скасування фіксованого курсу та переходу на керовану гнучкість офіційного курсу.

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Через це зросли щотижневі обсяги продажу валюти. У підсумку курс, попри зростання дефіциту на ринку, навіть укріпився з 36,5686 грн/$ до 36,2812 грн/$.

Обсяги продажу валюти зростають вже чотири місяці поспіль. Рекордний з початку війни продаж валюти відбувся в червні 2022 року — $3,987 млрд.

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