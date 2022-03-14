НБУ повідомив, скільки зібрали на армію та гумдопомогу — Finance.ua

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).
Зокрема, майже 3,4 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).
Наразі залишок коштів на спецрахунку становить близько 145,8 млн грн.
Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національний банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України.