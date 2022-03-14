НБУ повідомив, скільки зібрали на армію та гумдопомогу — Finance.ua

НБУ повідомив, скільки зібрали на армію та гумдопомогу

Вчора 11:34 — Казна та Політика

Національний банк інформує про стан спеціального рахунку для допомоги армії та рахунку Міністерства соціальної політики для гуманітарних потреб.

Станом на 14 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України , загалом було перераховано понад 11,6 млрд грн в еквіваленті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

Зокрема, майже 3,4 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить близько 145,8 млн грн.

Отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на рахунок, відкритий Національний банком для гуманітарних цілей з України та з-за кордону, є Міністерство соціальної політики України.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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