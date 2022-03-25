НБУ перерахував на потреби військових 12,6 млрд грн — Finance.ua
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НБУ перерахував на потреби військових 12,6 млрд грн

Вчора 14:27Казна та Політика
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НБУ перерахував на потреби військових 12,6 млрд грн, на спецрахунку залишилося майже 277 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
Спецрахунок для допомоги Армії: станом на 24 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, становить майже 277 млн грн.
Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових 12,6 млрд грн. Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 12,8 млрд грн в еквіваленті.
Зокрема понад 3,7 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.
Допомогти Українській Армії можна тут: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces
Отримувачем та розпорядником коштів є Міністерство соціальної політики України.
За матеріалами: Finance.UA
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