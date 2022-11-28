НБУ «надрукував» для уряду ще 15 млрд гривень — Finance.ua

НБУ «надрукував» для уряду ще 15 млрд гривень Сьогодні 16:12 — Валюта

Національний банк 25 листопада викупив облігації внутрішньої державної позики на 15 млрд гривень для фінансування дефіциту державного бюджету України.

Про це повідомляє НБУ

Загалом емісія НБУ з початку року досягла 370 млрд гривень.

У другому півріччі Національний банк планує викуп державних облігацій для фінансування дефіциту бюджету на 30 млрд гривень щомісяця.

Таким чином, загалом центробанк «надрукує» для уряду 400 млрд гривень, як це передбачено законом про держбюджет.

У НБУ вважають, що це є основною причиною девальвації гривні.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю заявив, що безперечним позитивом держбюджету України на 2023 рік є те, що він передбачає відмову від емісійного фінансування Національним банком.

Заступник голови НБУ припускає, що наступного року потрібно буде вносити низку коректив до цього бюджету. Водночас на позапланові емісії чекати не потрібно.

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