НБУ дозволив дистанційну ідентифікацію клієнтів при видачі цифрового ключа — Finance.ua
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НБУ дозволив дистанційну ідентифікацію клієнтів при видачі цифрового ключа

Особисті фінанси
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НБУ дозволив дистанційну ідентифікацію клієнтів при видачі цифрового ключа
НБУ дозволив дистанційну ідентифікацію клієнтів при видачі цифрового ключа
Банки з 1 квітня можуть дистанційно ідентифікувати клієнтів для видачі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
Про це повідомили в НБУ.
«Національний банк України дозволив банкам, які є кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, здійснювати дистанційну ідентифікацію клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Йдеться про клієнтів, які є фізичними особами чи фізичними особами-підприємцями», — сказано в повідомленні.

Коли діятиме ця норма

Ця норма діятиме на період дії в України воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

Для чого Нацбанк ухвалив таке рішення

Національний банк ухвалив таке рішення, адже в умовах війни значно збільшилася потреба здійснювати дистанційну ідентифікацію банками клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів, оскільки відвідування працюючих відділень банків наразі може бути небезпечним чи незручним для клієнтів, а частина клієнтів перебуває за кордоном.

Варіанти здійснення дистанційної ідентифікації клієнтів

НБУ передбачив кілька варіантів здійснення дистанційної ідентифікації клієнтів під час видачі банками кваліфікованих сертифікатів шляхом комбінування таких методів:
  • здійснення відеоверифікації з дотриманням вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65, зі змінами);
  • використання Системи BankID НБУ;
  • використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія);
  • використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»);
  • використання кваліфікованого електронного підпису клієнта або удосконаленого електронного підпису клієнта, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, виданому кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг;
  • фотофіксація клієнта.

На думку регулятора, її реалізація сприятиме підвищенню:

  • безпеки під час обслуговування клієнтів банків;
  • ефективності виконання банківських операцій;
  • якості і швидкості обслуговування банками своїх клієнтів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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