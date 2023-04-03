НБУ дозволив дистанційну ідентифікацію клієнтів при видачі цифрового ключа — Finance.ua

НБУ дозволив дистанційну ідентифікацію клієнтів при видачі цифрового ключа Сьогодні 10:32 — Особисті фінанси

НБУ дозволив дистанційну ідентифікацію клієнтів при видачі цифрового ключа

Банки з 1 квітня можуть дистанційно ідентифікувати клієнтів для видачі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Про це повідомили в НБУ.

«Національний банк України дозволив банкам, які є кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, здійснювати дистанційну ідентифікацію клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Йдеться про клієнтів, які є фізичними особами чи фізичними особами-підприємцями», — сказано в повідомленні.

Коли діятиме ця норма

Ця норма діятиме на період дії в України воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення чи скасування.

Для чого Нацбанк ухвалив таке рішення

Національний банк ухвалив таке рішення, адже в умовах війни значно збільшилася потреба здійснювати дистанційну ідентифікацію банками клієнтів під час видачі їм кваліфікованих сертифікатів, оскільки відвідування працюючих відділень банків наразі може бути небезпечним чи незручним для клієнтів, а частина клієнтів перебуває за кордоном.

Варіанти здійснення дистанційної ідентифікації клієнтів

НБУ передбачив кілька варіантів здійснення дистанційної ідентифікації клієнтів під час видачі банками кваліфікованих сертифікатів шляхом комбінування таких методів:

здійснення відеоверифікації з дотриманням вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65, зі змінами);

використання Системи BankID НБУ;

використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія);

використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»);

використання кваліфікованого електронного підпису клієнта або удосконаленого електронного підпису клієнта, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, виданому кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг;

фотофіксація клієнта.

На думку регулятора, її реалізація сприятиме підвищенню:

безпеки під час обслуговування клієнтів банків;

ефективності виконання банківських операцій;

якості і швидкості обслуговування банками своїх клієнтів.

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