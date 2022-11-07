НБУ анонсував початок роботи ще однієї місії МВФ в Україні — Finance.ua

НБУ анонсував початок роботи ще однієї місії МВФ в Україні Вчора 16:29 — Казна та Політика

НБУ анонсував початок роботи ще однієї місії МВФ в Україні

Ще одна місія Міжнародного валютного фонду працюватиме з 11 до 17 листопада. Вона вирішить питання щодо моніторингової програми для України.

Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Пишний, перша місія працювала у Відні з 17 до 20 жовтня 2022 року.

«У Відні пройшли дуже предметні, не скажу, що прості, але цілком конструктивні дискусії», — сказав він.

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Глава НБУ повідомив, що обговорювалося широке коло питань ситуації в Україні.

«Остаточні домовленості будуть сформульовані вже за результатами другої місії, яка розпочне свою роботу 11 листопада. Ми плануємо, що вона триватиме до 17 листопада», — сказав він.

Пишний повідомив, що дискусії мають «напрацювати контур моніторингової програми, яка ляже в основу плану дій НБУ на найближчі роки». Окрім того, вона має стати основою програми розширеного фінансування для України.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Україна планують обговорення запуску Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду (Program Monitoring with Board Involvement — PMB). Очікується, що програма запрацює у грудні.

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