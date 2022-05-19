Названо професії майбутнього: хто матиме попит на ринку праці — Finance.ua

Названо професії майбутнього: хто матиме попит на ринку праці

Вчора 20:02 — Особисті фінанси

Названо професії майбутнього: хто матиме попит на ринку праці

Бюро статистики ринку праці США випередило професії, фахівці яких будуть потрібні до 2030 року. Серед них як медичні співробітники, так і працівники сфери відео та кіновиробництва.

Про це йдеться у даних Бюро, опублікованих на офіційному сайті

Тут варто зазначити, що ситуація в США може значно відрізнятись від українського ринку праці, де найближчими роками попит матимуть працівники сфери медицини та будівництва.

кіномеханіки — швидкість зростання 70%, середня зарплата $29 350 на рік;

— швидкість зростання 70%, середня зарплата $29 350 на рік; фахівці з обслуговування вітрогенераторів — швидкість зростання 68%, середня зарплата — $56 260 на рік;

швейцари , обслуговуючий персонал — швидкість зростання 62%, середня зарплата $24 440 на рік;

, — швидкість зростання 62%, середня зарплата $24 440 на рік; медсестри — швидкість зростання 52%, середня зарплата — $120 680 на рік;

— швидкість зростання 52%, середня зарплата — $120 680 на рік; сонячні фотоелектричні установники — швидкість зростання 52%, середня зарплата — $47 670 на рік;

— швидкість зростання 52%, середня зарплата — $47 670 на рік; кухарі — темпи зростання 49%, середня зарплата $30 010 на рік;

— темпи зростання 49%, середня зарплата $30 010 на рік; агенти та бізнес-менеджери артистів — темп зростання 46%, середня зарплата — $78 410 на рік;

— темп зростання 46%, середня зарплата — $78 410 на рік; стюардеси — темпи зростання 44%, середня зарплата $47 850 на рік;

тренери з фітнесу та інструктори групових занять — темпи зростання 39%, середня зарплата $40 700 на рік;

— темпи зростання 39%, середня зарплата $40 700 на рік; модельники — темпи зростання 39%, середня зарплата $60 780 на рік;

— темпи зростання 39%, середня зарплата $60 780 на рік; спортсмени — темпи зростання 38%, середня зарплата $77 300 на рік.

Серед менш популярних, проте також затребуваних спеціальностей: візажисти, помічники трудотерапії, статисти, працівники індустрії розваг, помічники фізіотерапевтів, наглядачі тварин, аналітики інформаційної безпеки, монтажери відео та кіно.

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