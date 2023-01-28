Названо найвпливовіше туристичне місто світу — Finance.ua

Названо найвпливовіше туристичне місто світу Сьогодні 18:07 — Світ

Названо найвпливовіше туристичне місто світу

Організація WTTC (Всесвітня рада з подорожей та туризму), що базується у Великій Британії, проаналізувала дані за 2022 рік, визначивши, де мандрівники витрачають найбільше. Враховувалися не лише квитки до музеїв та вартості апартаментів, а й інвестиції влади у туристичну індустрію. Про це пише Schengen Visa Info

Найвпливовіші туристичні напрями у світі

У такий спосіб було складено рейтинг найвпливовіших напрямів у світі. Список очолив Париж, який люблять за вишукану їжу, мистецтво та високу моду.

Згідно з даними Ради, Париж був обраний як найпотужніше місто у світі з сектором подорожей і туризму вартістю майже 36 мільярдів доларів США минулого року. WTTC також прогнозує, що протягом наступних десяти років Париж опуститься на третє місце, навіть, якщо його вартість зросте до понад 49 мільярдів доларів.

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У туристів завжди будуть улюблені міста, в які вони повернуться, але оскільки й інші країни працюють над розвитком подорожей і туризму, ми побачимо нові напрямки, що кидають виклик традиційним фаворитам,— йдеться у пресрелізі WTTC.

Головним критерієм для складання топу була вартість сектора подорожей та туризму. Її оцінили в окремих містах так:

Париж — 36 млрд доларів;

Пекін — 33 млрд доларів;

Орландо — 31 млрд доларів;

Шанхай — 30 млрд доларів;

Лас-Вегас — 23 млрд доларів.

Єдиними містами, які зараз входять до десятки найпотужніших міських напрямків за галузевою вартістю, є Орландо та Лас-Вегас. У результаті подорожі та туризм становлять 20,4% економіки Орландо та 16,3% економіки Лас-Вегаса. Тоді як в Парижі він становить лише 3,5% економіки столиці у 2022 році.

Крім того, польська столиця Варшава входить до числа інших міст за межами першої десятки, які демонструють перспективне зростання як напрямки, що розвиваються. У 2022 році її внесок у ВВП збільшився на 14,4% порівняно з 2019 роком.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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