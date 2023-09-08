Названо найшвидші у світі кросовери — Finance.ua

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Названо найшвидші у світі кросовери

Технології&Авто
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Названо найшвидші у світі кросовери
Названо найшвидші у світі кросовери
Кросовери довгий час були суто сімейними авто, але в наші дні на ринку чимало моделей, здатних змагатися зі спорткупе. Деякі з них здатні розвинути швидкість 300 км/год і вище.
На сайті Motor1 назвали найшвидші кросовери у світі.
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Лідерами рейтингу стали спортивні кросовери Aston Martin DBX707 і Ferrari Purosangue. Обидві моделі здатні розвинути 310 км/год, як багато суперкарів. Третє місце посів велетенський Bentley Bentayga Speed, здатний розвинути 306 км/год.

Найшвидші кросовери у світі станом на 2023 рік:

  1. Aston Martin DBX707 — 310 км/год.
  2. Ferrari Purosangue — 310 км/год.
  3. Bentley Bentayga Speed — 306 км/год.
  4. Audi RS Q8 — 305 км/год.
  5. Lamborghini Urus — 305 км/год.
  6. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid — 305 км/год.
  7. Maserati Levante Trofeo — 302 км/год.
  8. Range Rover Sport SV — 290 км/год.
  9. BMW Alpina XB7 — 290 км/год.
  10. BMW X3 M / X4 M — 290 км/год.
  11. BMW X5 M / X6 M — 290 км/год.
  12. Dodge Durango SRT Hellcat — 290 км/год.
  13. Jaguar F-Pace SVR — 286 км/год.
  14. Maserati Grecale — 285 км/год.
  15. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio — 283 км/год.

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