Названо найшвидші у світі кросовери — Finance.ua

Названо найшвидші у світі кросовери 08.09.2023, 01:23 — Технології&Авто

Названо найшвидші у світі кросовери

Кросовери довгий час були суто сімейними авто, але в наші дні на ринку чимало моделей, здатних змагатися зі спорткупе. Деякі з них здатні розвинути швидкість 300 км/год і вище.

На сайті Motor1 назвали найшвидші кросовери у світі.

Читайте також Експерти назвали найвигідніші кросовери та позашляховики з пробігом

Лідерами рейтингу стали спортивні кросовери Aston Martin DBX707 і Ferrari Purosangue. Обидві моделі здатні розвинути 310 км/год, як багато суперкарів. Третє місце посів велетенський Bentley Bentayga Speed, здатний розвинути 306 км/год.

Найшвидші кросовери у світі станом на 2023 рік:

Aston Martin DBX707 — 310 км/год. Ferrari Purosangue — 310 км/год. Bentley Bentayga Speed — 306 км/год. Audi RS Q8 — 305 км/год. Lamborghini Urus — 305 км/год. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid — 305 км/год. Maserati Levante Trofeo — 302 км/год. Range Rover Sport SV — 290 км/год. BMW Alpina XB7 — 290 км/год. BMW X3 M / X4 M — 290 км/год. BMW X5 M / X6 M — 290 км/год. Dodge Durango SRT Hellcat — 290 км/год. Jaguar F-Pace SVR — 286 км/год. Maserati Grecale — 285 км/год. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio — 283 км/год.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.