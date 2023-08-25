Експерти назвали найвигідніші кросовери та позашляховики з пробігом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти назвали найвигідніші кросовери та позашляховики з пробігом

Технології&Авто
1658
Експерти назвали найвигідніші кросовери та позашляховики з пробігом
Експерти назвали найвигідніші кросовери та позашляховики з пробігом
Британські експерти назвали найвигідніші старі кросовери та позашляховики. Ці моделі сильно подешевшали через роки, але залишаються чудовими автомобілями. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.
На ринку старих автомобілів можна знайти безліч чудових кросоверів і позашляховиків. Експерти виділили моделі, які пропонують безліч переваг за невелику вартість.
Читайте також
У рейтингу представлено 22 кросовери та позашляховики з пробігом, які розміщені в алфавітному порядку. Ці автомобілі подешевшали в кілька разів через роки та стали набагато вигіднішими.

Топ-22 найвигідніших кросоверів та позашляховиків з пробігом:

  1. Audi Q7
  2. BMW X5
  3. Dodge Nitro
  4. Ford Edge
  5. Hummer H3
  6. Hyundai Santa Fe
  7. Infiniti QX70
  8. Jeep Commander
  9. Kia Sportage
  10. Land Rover Freelander
  11. Lexus RX300
  12. MG GS
  13. Maserati Levante
  14. Mazda CX-7
  15. Mercedes-Benz GL
  16. Mini Countryman
  17. Mitsubishi Pajero
  18. Nissan Murano
  19. Porsche Cayenne
  20. Skoda Yeti
  21. Toyota Land Cruiser
  22. Volvo XC90
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.