Названо найнадійніші та найненадійніші преміальні кросовери віком до 20 років — Finance.ua
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Названо найнадійніші та найненадійніші преміальні кросовери віком до 20 років

Технології&Авто
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Названо найнадійніші та найненадійніші преміальні кросовери віком до 20 років
Названо найнадійніші та найненадійніші преміальні кросовери віком до 20 років
Британські експерти назвали найнадійніші та найбільш ненадійні преміальні кросовери з пробігом. До списку увійшли тільки моделі віком від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Серед преміальних кросоверів є безліч яскравих моделей, які пропонують високий рівень розкоші та практичний інтер'єр. З віком такі автомобілі стають значно дешевшими, але їхня надійність відіграє більш важливу роль.
Експерти назвали п’ять найнадійніших преміальних кросоверів з пробігом віком від 6 до 20 років. Також вони виділили три моделі, від яких краще триматися якомога далі.

Топ 5 найнадійніших преміальних кросоверів із пробігом:

  1. Volkswagen Touareg (2010 — 2018) — 89,3%.
  2. Volvo XC90 (2002 — 2015) — 85,4%.
  3. Land Rover Range Rover Sport (2014 — 2022) — 80,9%.
  4. Porsche Macan (дизель) (2014 — наш час) — 76,8%.
  5. BMW X5 (2013 — 2018) — 72,4%.

Топ 3 найненадійніших преміальних кросоверів з пробігом:

  1. Land Rover Discovery (2004 — 2017) — 47,8%.
  2. Audi Q7 (2006 — 2015) — 67,6%.
  3. Land Rover Range Rover (2013 — 2022) — 70,8%.
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