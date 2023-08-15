Названо найнадійніші та найненадійніші преміальні кросовери віком до 20 років — Finance.ua

Названо найнадійніші та найненадійніші преміальні кросовери віком до 20 років
Британські експерти назвали найнадійніші та найбільш ненадійні преміальні кросовери з пробігом. До списку увійшли тільки моделі віком від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Серед преміальних кросоверів є безліч яскравих моделей, які пропонують високий рівень розкоші та практичний інтер'єр. З віком такі автомобілі стають значно дешевшими, але їхня надійність відіграє більш важливу роль.
Експерти назвали п’ять найнадійніших преміальних кросоверів з пробігом віком від 6 до 20 років. Також вони виділили три моделі, від яких краще триматися якомога далі.
Топ 5 найнадійніших преміальних кросоверів із пробігом:
- Volkswagen Touareg (2010 — 2018) — 89,3%.
- Volvo XC90 (2002 — 2015) — 85,4%.
- Land Rover Range Rover Sport (2014 — 2022) — 80,9%.
- Porsche Macan (дизель) (2014 — наш час) — 76,8%.
- BMW X5 (2013 — 2018) — 72,4%.
Топ 3 найненадійніших преміальних кросоверів з пробігом:
- Land Rover Discovery (2004 — 2017) — 47,8%.
- Audi Q7 (2006 — 2015) — 67,6%.
- Land Rover Range Rover (2013 — 2022) — 70,8%.
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