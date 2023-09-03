Названо найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом — Finance.ua

Названо найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом
Автомобільний портал What Car склав рейтинг найнадійніших сімейних авто з пробігом у віці від чотирьох до десяти років.
Згідно з дослідженням, Mazda 3 2014−2019 років випуску з бензиновим двигуном — найнадійніший сімейний автомобіль, який можна купити на вторинному ринку. Рейтинг його надійності сягає рекордних 99,3%. Останнім часом лише 3,6% власників цієї «японки» зіткнулися несправностями, причому більшість із них були пов’язані з електрикою.
Друге місце в рейтингу найнадійніших сімейних автомобілів зайняла бензинова версія Honda Civic 2012−2017 років випуску з рейтингом надійності 96,2%.
Замикає топ-3 Hyundai i30 другого покоління 2012—2017 років випуску, надійність якого оцінюють у 94,9% зі 100% можливих.
Топ-20 найнадійніших сімейних автомобілів із пробігом:
- Mazda 3 (2014−2019) — 99,3% надійності;
- Honda Civic, бензин (2012−2017) — 96,2%;
- Hyundai i30 (2012−2017) — 94,9%;
- Honda Civic, дизель (2012−2017) — 93,6%;
- Seat Leon, дизель (2013−2020) — 93,5%;
- Toyota Auris, бензин (2007−2013) — 92,3%;
- Skoda Yeti, бензин (2009−2017) — 92,1%;
- Alfa Romeo Giulietta (2010−2020) — 92%;
- Ford Focus, дизель (2004−2011) — 90%;
- Honda Civic (2006−2012) — 88,3%;
- Mazda 3 бензин (2009−2013) — 88,2%;
- Seat Leon бензин (2013−2020) — 88,1%;
- Skoda Yeti, дизель (2009−2017) — 88%;
- Honda Accord (2008−2015) — 87,4%;
- Skoda Octavia, бензин (2013−2020) — 87,3%;
- BMW 1-ї серії (2011−2019) — 87%;
- Mercedes A-класу (2005−2012) — 86,9%;
- Nissan Pulsar (2014−2018) — 86,7%;
- Kia Ceed дизель (2012−2018) — 86,7%;
- Vauxhall Astra, бензин (2015−2021) — 86,5%.
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