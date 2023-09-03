Названо найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом — Finance.ua

Названо найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом 03.09.2023, 00:34 — Технології&Авто

Названо найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом

Автомобільний портал What Car склав рейтинг найнадійніших сімейних авто з пробігом у віці від чотирьох до десяти років.

Згідно з дослідженням, Mazda 3 2014−2019 років випуску з бензиновим двигуном — найнадійніший сімейний автомобіль, який можна купити на вторинному ринку. Рейтинг його надійності сягає рекордних 99,3%. Останнім часом лише 3,6% власників цієї «японки» зіткнулися несправностями, причому більшість із них були пов’язані з електрикою.

Друге місце в рейтингу найнадійніших сімейних автомобілів зайняла бензинова версія Honda Civic 2012−2017 років випуску з рейтингом надійності 96,2%.

Замикає топ-3 Hyundai i30 другого покоління 2012—2017 років випуску, надійність якого оцінюють у 94,9% зі 100% можливих.

Топ-20 найнадійніших сімейних автомобілів із пробігом:

Mazda 3 (2014−2019) — 99,3% надійності; Honda Civic, бензин (2012−2017) — 96,2%; Hyundai i30 (2012−2017) — 94,9%; Honda Civic, дизель (2012−2017) — 93,6%; Seat Leon, дизель (2013−2020) — 93,5%; Toyota Auris, бензин (2007−2013) — 92,3%; Skoda Yeti, бензин (2009−2017) — 92,1%; Alfa Romeo Giulietta (2010−2020) — 92%; Ford Focus, дизель (2004−2011) — 90%; Honda Civic (2006−2012) — 88,3%; Mazda 3 бензин (2009−2013) — 88,2%; Seat Leon бензин (2013−2020) — 88,1%; Skoda Yeti, дизель (2009−2017) — 88%; Honda Accord (2008−2015) — 87,4%; Skoda Octavia, бензин (2013−2020) — 87,3%; BMW 1-ї серії (2011−2019) — 87%; Mercedes A-класу (2005−2012) — 86,9%; Nissan Pulsar (2014−2018) — 86,7%; Kia Ceed дизель (2012−2018) — 86,7%; Vauxhall Astra, бензин (2015−2021) — 86,5%.

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