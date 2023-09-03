Названо найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом — Finance.ua

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Названо найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом

Технології&Авто
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Названо найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом
Названо найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом
Автомобільний портал What Car склав рейтинг найнадійніших сімейних авто з пробігом у віці від чотирьох до десяти років.
Згідно з дослідженням, Mazda 3 2014−2019 років випуску з бензиновим двигуном — найнадійніший сімейний автомобіль, який можна купити на вторинному ринку. Рейтинг його надійності сягає рекордних 99,3%. Останнім часом лише 3,6% власників цієї «японки» зіткнулися несправностями, причому більшість із них були пов’язані з електрикою.
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Друге місце в рейтингу найнадійніших сімейних автомобілів зайняла бензинова версія Honda Civic 2012−2017 років випуску з рейтингом надійності 96,2%.
Замикає топ-3 Hyundai i30 другого покоління 2012—2017 років випуску, надійність якого оцінюють у 94,9% зі 100% можливих.
Топ-20 найнадійніших сімейних автомобілів із пробігом:
  1. Mazda 3 (2014−2019) — 99,3% надійності;
  2. Honda Civic, бензин (2012−2017) — 96,2%;
  3. Hyundai i30 (2012−2017) — 94,9%;
  4. Honda Civic, дизель (2012−2017) — 93,6%;
  5. Seat Leon, дизель (2013−2020) — 93,5%;
  6. Toyota Auris, бензин (2007−2013) — 92,3%;
  7. Skoda Yeti, бензин (2009−2017) — 92,1%;
  8. Alfa Romeo Giulietta (2010−2020) — 92%;
  9. Ford Focus, дизель (2004−2011) — 90%;
  10. Honda Civic (2006−2012) — 88,3%;
  11. Mazda 3 бензин (2009−2013) — 88,2%;
  12. Seat Leon бензин (2013−2020) — 88,1%;
  13. Skoda Yeti, дизель (2009−2017) — 88%;
  14. Honda Accord (2008−2015) — 87,4%;
  15. Skoda Octavia, бензин (2013−2020) — 87,3%;
  16. BMW 1-ї серії (2011−2019) — 87%;
  17. Mercedes A-класу (2005−2012) — 86,9%;
  18. Nissan Pulsar (2014−2018) — 86,7%;
  19. Kia Ceed дизель (2012−2018) — 86,7%;
  20. Vauxhall Astra, бензин (2015−2021) — 86,5%.

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За матеріалами:
mmr.ua
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