ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні — рейтинг (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні — рейтинг (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні — рейтинг (інфографіка)

Згідно зі статистикою за липень, 9 із 10 нових авто проданих в Україні - кросовери.

Минулого місяця українці купили 5300 нових легкових авто. Попри те, що ці показники доки недотягують до довоєнних, вони показують позитивні тенденції на українському авторинку.

Так, за липень 2023 року українці купили на 45% більше машин, ніж на рік раніше. Водночас порівняно з червнем 2023 року, можна спостерігати падіння кількості продажів приблизно на 5%.

Якщо говорити про найпопулярніші моделі липня, то тут список виглядає так:

Renault Duster — 552 авто;

Toyota RAV-4 — 379;

Volkswagen ID.4 — 214;

Skoda Karoq — 153;

Toyota Land Cruiser Prado — 148;

Skoda Kodiaq — 143;

Mazda CX5 — 130;

Skoda Octavia — 119;

Volkswagen Touareg — 119;

Hyundai Tucson — 109.

Якщо брати дані з початку 2023 року, то в Україні вже встигли зареєструвати 32 400 нових легкових автомобілів, що більше на 51%, ніж за аналогічний період 2022 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.