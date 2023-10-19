Названо найнадійніші автомобілі Volkswagen: ТОП-10 моделей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найнадійніші автомобілі Volkswagen: ТОП-10 моделей

Технології&Авто
19
Названо найнадійніші автомобілі Volkswagen: ТОП-10 моделей
Названо найнадійніші автомобілі Volkswagen: ТОП-10 моделей
Одним із головних критеріїв при виборі як нового, так і вживаного авто є його надійність. Експерти порталу HotCars склали рейтинг найнадійніших автомобілів Volkswagen на вторинному ринку. До списку увійшли 10 моделей німецького бренду, які добре знайомі українцям.
Так, Volkswagen Jetta GLI 2021 року випуску названий найнадійнішим старим автомобілем німецького бренду. Автівку із 2,0-літровим 228-сильним двигуном можна купити за 25−30 тис. доларів, а її надійність оцінили в 76 балів за 100-бальною шкалою.
Друге місце в рейтингу HotCars посів Volkswagen Eos 2012 модельного року з рейтингом надійності 78 балів зі 100 можливих і середнім цінником на «вторинці» на рівні 7,1−9,4 тис. доларів. Він оснащувався 2,0-літровим двигуном потужністю 200 «коней».
Читайте також
Замикає трійку найнадійніших автомобілів Volkswagen з пробігом Touareg 2013, який зараз можна купити в середньому за 10,1−15,1 тис. доларів. Надійність цього кросовера, обладнаного 3,6-літровим 280-сильним двигуном, оцінюють у 80 балів із 100.
Отже, ТОП-10 найнадійніших автомобілів Volkswagen:
  1. Volkswagen Jetta GLI 2021 року;
  2. Volkswagen Eos 2012;
  3. Volkswagen Touareg 2013;
  4. Volkswagen CC 2013;
  5. Volkswagen Golf R 2023;
  6. Volkswagen Golf 2012;
  7. Volkswagen Tiguan 2016;
  8. Volkswagen Jetta 2018;
  9. Volkswagen Passat 2020;
  10. Volkswagen Beetle 2018.
Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

КАСКО дешевше, ніж у страховій

За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.