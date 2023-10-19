Названо найнадійніші автомобілі Volkswagen: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Названо найнадійніші автомобілі Volkswagen: ТОП-10 моделей 19.10.2023, 02:11 — Технології&Авто

Названо найнадійніші автомобілі Volkswagen: ТОП-10 моделей

Одним із головних критеріїв при виборі як нового, так і вживаного авто є його надійність. Експерти порталу HotCars склали рейтинг найнадійніших автомобілів Volkswagen на вторинному ринку. До списку увійшли 10 моделей німецького бренду, які добре знайомі українцям.

Так, Volkswagen Jetta GLI 2021 року випуску названий найнадійнішим старим автомобілем німецького бренду. Автівку із 2,0-літровим 228-сильним двигуном можна купити за 25−30 тис. доларів, а її надійність оцінили в 76 балів за 100-бальною шкалою.

Друге місце в рейтингу HotCars посів Volkswagen Eos 2012 модельного року з рейтингом надійності 78 балів зі 100 можливих і середнім цінником на «вторинці» на рівні 7,1−9,4 тис. доларів. Він оснащувався 2,0-літровим двигуном потужністю 200 «коней».

Замикає трійку найнадійніших автомобілів Volkswagen з пробігом Touareg 2013, який зараз можна купити в середньому за 10,1−15,1 тис. доларів. Надійність цього кросовера, обладнаного 3,6-літровим 280-сильним двигуном, оцінюють у 80 балів із 100.

Отже, ТОП-10 найнадійніших автомобілів Volkswagen:

Volkswagen Jetta GLI 2021 року; Volkswagen Eos 2012; Volkswagen Touareg 2013; Volkswagen CC 2013; Volkswagen Golf R 2023; Volkswagen Golf 2012; Volkswagen Tiguan 2016; Volkswagen Jetta 2018; Volkswagen Passat 2020; Volkswagen Beetle 2018.

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MMR За матеріалами:

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