Найдешевший автомобіль Volkswagen знімуть з виробництва: чим замінять модель (фото) — Finance.ua

Найдешевший автомобіль Volkswagen знімуть з виробництва: чим замінять модель (фото) Сьогодні 02:14 — Технології&Авто

Найдешевший автомобіль Volkswagen знімуть з виробництва: чим замінять модель (фото)

Доступний міський хетчбек Volkswagen Up знімуть з виробництва. Модель випускається 12 років і має кілька модифікацій. Про це розповіли на сайті Autocar.

Volkswagen Up випускається з 2011 року. Хетчбек був доступний у версіях із ДВЗ і на електротязі (Volkswagen e-Up).

Останній Volkswagen Up зійде з конвеєра на заводі VW Group у Братиславі. Деякий час модель все ще залишиться доступною на складах дилерів.

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Volkswagen Up оснащується 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 59, 74 або 89 к.с. Також деякий час була доступна заряджена модифікація GTI потужністю 113 к.с.

Електричний Volkswagen e-Up був представлений у 2014 році й оснащувався електромотором потужністю 82 к.с. Він мав запас ходу 260 км на одному заряді.

Тепер найдоступнішою і найкомпактнішою моделлю Volkswagen є Polo. Проте цей автомобіль також можуть зняти з виробництва найближчим часом через нові екологічні норми Євро-7.

Volkswagen Up замінить доступний міський електромобіль ID.1, який може дебютувати вже у 2025 році. Його ціна становитиме менше ніж 20 тисяч доларів.

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