Названо найдорожчі автомобільні бренди року — Finance.ua

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Названо найдорожчі автомобільні бренди року

Технології&Авто
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Названо найдорожчі автомобільні бренди року
Названо найдорожчі автомобільні бренди року
Агентство Brand Finance склало щорічний рейтинг оціночної вартості світових брендів Global 500, до якого, звісно, потрапили представники світового автопрому.
На основі цих даних в «УкрАвтопромі» склали ТОП найдорожчих з них.
Титул найбільш дорогого автомобільного бренду у 2025 році отримала японська Toyota — її цінність сягнула 64,7 млрд доларів.
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А заголом Toyota посіла 18 сходинку в світовому рейтингу найдорожчих брендів усії галузей.
Загалом до ТОП-100 рейтингу 2025-го року потрапили такі автобренди:
  • Toyota (18-е місце) — $64,7 млрд;
  • Mercedes-Benz (23-е місце) — $53 млрд;
  • Hyundai (29-е місце) — $46,3 млрд;
  • Tesla (36-е місце) — $43 млрд;
  • BMW (37-е місце) — $42,5 млрд;
  • Porsche (40-е місце) — $41,2 млрд;
  • Mitsubishi (43-е місце) — $40,4 млрд;
  • Tata (60-е місце) — $31,6 млрд;
  • Volkswagen (61-е місце) — $31,4 млрд;
  • Honda (70-е місце) — $28,3 млрд;
  • Ford (86-е місце) — $22,9 млрд.
Перше місце серед усіх брендів посідає Apple ($574,5 млрд).
За матеріалами:
Finance.ua
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