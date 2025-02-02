Названо найдорожчі автомобільні бренди року — Finance.ua

Названо найдорожчі автомобільні бренди року
Агентство Brand Finance склало щорічний рейтинг оціночної вартості світових брендів Global 500, до якого, звісно, потрапили представники світового автопрому.
На основі цих даних в «УкрАвтопромі» склали ТОП найдорожчих з них.
Титул найбільш дорогого автомобільного бренду у 2025 році отримала японська Toyota — її цінність сягнула 64,7 млрд доларів.
А заголом Toyota посіла 18 сходинку в світовому рейтингу найдорожчих брендів усії галузей.
Загалом до ТОП-100 рейтингу 2025-го року потрапили такі автобренди:
- Toyota (18-е місце) — $64,7 млрд;
- Mercedes-Benz (23-е місце) — $53 млрд;
- Hyundai (29-е місце) — $46,3 млрд;
- Tesla (36-е місце) — $43 млрд;
- BMW (37-е місце) — $42,5 млрд;
- Porsche (40-е місце) — $41,2 млрд;
- Mitsubishi (43-е місце) — $40,4 млрд;
- Tata (60-е місце) — $31,6 млрд;
- Volkswagen (61-е місце) — $31,4 млрд;
- Honda (70-е місце) — $28,3 млрд;
- Ford (86-е місце) — $22,9 млрд.
Перше місце серед усіх брендів посідає Apple ($574,5 млрд).
Поділитися новиною