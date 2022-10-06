Названо криптовалюту, що зросла на 19 000% за тиждень — Finance.ua

Названо криптовалюту, що зросла на 19 000% за тиждень Вчора 17:46 — Фінтех і Картки

Названо криптовалюту, що зросла на 19 000% за тиждень

Співзасновник блокчейн-проекту IOTA Домінік Шинер оголосив про зростання курсу його дітища — криптовалюти Shimmer (SMR). Лише за тиждень після офіційного лістингу ринкова капіталізація активу злетіла аж на 19 000%. Станом на 5 жовтня 2022 року цифровий токен мав сумарну пропозицію монет у розмірі $176 мільйона. На момент написання новини, 6 жовтня, актив торгується за $0,131.

Шинер розповів, що Shimmer Network та її токен SMR було запущено 28 вересня цього року. Вже за тиждень курс віртуальної валюти SMR складав $0,121. За минулу добу торгові операції з криптовалютою склали $3,75 мільйона, а це на 52,35% більше ніж за попередній день.

Батько SMR вважає свій цифровий актив перспективним для інвесторів. Він також запевнив, що Shimmer та блокчейн IOTA співіснуватимуть, допомагаючи один одному рости та розвиватися. Шинер заявив: більшість технологічних оновлень, зрештою, буде реалізовано в IOTA, а Shimmer допоможе блокчейну у впровадженні та розширенні технологій.

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Shimmer — це безкоштовна мережа, яка дозволяє розробникам запускати різні токени, включаючи стейблкоїни, невзаємозамінні токени (NFT) та токенізовані активи в мережі першого (базового) рівня.

Нагадаємо, що вчора флагманські криптовалюти нарешті почали демонструвати зростання — станом на 5 жовтня 2022 року вартість BTC додав у ціні 2,86%, а Ethereum (ETH) зріс на 1,95%.

А нещодавно криптовалютні аналітики розповіли, що лише за 2022 рік 12 100 токенів перетворилися на так званих зомбі. Це означає, що протягом щонайменше місяця з ними не проводилося жодних торгових операцій. Експерти зазначили: цей показник удвічі більший за всі попередні роки разом узяті. Лідери галузі пов’язали проблему зі спадом криптовалютного ринку, адже так звана криптозима триває й досі.

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