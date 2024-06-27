Названо автомобілі з найкращою економією пального — Finance.ua

Названо автомобілі з найкращою економією пального Сьогодні 23:09 — Технології&Авто

Названо автомобілі з найкращою економією пального

Економія пального є важливим показником для багатьох автомобілістів, оскільки вона впливає на витрати на довгострокову експлуатацію транспортного засобу. Аналітики видання « Consumer Reports » розкрили найвигідніші автомобілі з погляду витрати пального у 2024 році, протестувавши їх у реальних умовах.

У категорії субкомпактних автомобілів найекономічнішими виявилися Mitsubishi Mirage з показником 6,36 літра на 100 км та Nissan Versa, що споживає 7,35 літра на 100 км. У сегменті компактних автомобілів лідирує Toyota Prius, яка витрачає 4,6 літра на 100 км, а також Hyundai Elantra і Toyota Corolla Hybrid, обидві з витратою 4,9 літра на 100 км.

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Середньорозмірні автомобілі також демонструють вражаючі результати. Toyota Camry Hybrid споживає 5 літрів на 100 км, а Hyundai Sonata Hybrid — 5,35 літра на 100 км. У категорії великих автомобілів виділяється Toyota Crown з витратою 5,6 літра на 100 км.

В універсалах та хетчбеках найекономічнішими визнані Nissan Kicks і Hyundai Venue з витратою 7,35 літра на 100 км. Маленькі кросовери також не відстають: Toyota Corolla Cross Hybrid споживає 5,74 літра на 100 км, а Lexus NX350h — 6,19 літра на 100 км.

Середньорозмірні та великі кросовери включають Toyota Venza з витратою 6,36 літра на 100 км і Toyota Highlander Hybrid — 6,72 літра на 100 км. У мінівенах найекономічнішим є Chrysler Pacifica Hybrid, який споживає лише 2,8 літра на 100 км.

Серед пікапів виділяється Ford Maverick Hybrid з показником 6,36 літра на 100 км. Інші моделі, такі як Hyundai Santa Cruz і Chevrolet Silverado, демонструють витрату від 9,8 до 10,23 літра на 100 км. Ці автомобілі є найвигіднішими з погляду витрати пального у 2024 році.

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MMR За матеріалами:

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