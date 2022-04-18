Назвали основну умову для повернення в Київ — Finance.ua

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Назвали основну умову для повернення в Київ

Вчора 09:12Особисті фінанси
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Основною безпечною умовою повернення в Київ є закінчення війни. Адже ворог не відмовився від своїх планів захопити столицю.
Про це повідомляє очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов у інтерв’ю «Вечірньому Києву».
За його словами, все залежатиме від того, як буде складатись оперативна та стратегічна обстановка.

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«Хоча ми розуміємо, що Київ як політичний та економічний центр має жити і певна частина жителів повинна повернутися, але ми просимо сьогодні в першу чергу жінок, дітей, людей літнього віку, які мають де проживати за межами міста — не повертатись, адже є небезпека як авіаційних та ракетних ударів, так і дій ДРГ противника. Та й загалом противник не відмовився від мети захопити столицю. Основна умова для безпечного повернення у Київ — це закінчення війни. В іншому випадку — навіть зниження інтенсивності бойових дій так само несе небезпеку», — зазначив Жирнов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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