НАЗК створило прямий анонімний канал повідомлень для викривачів корупції у більшості органів влади — Finance.ua

НАЗК створило прямий анонімний канал повідомлень для викривачів корупції у більшості органів влади Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

НАЗК створило прямий анонімний канал повідомлень для викривачів корупції у більшості органів влади

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що доступ до цього ресурсу отримали 17 міністерств, 18 обласних державних (військових) адміністрацій, 4 обласних і 7 міських рад.

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Крім того, повідомляти про можливі факти корупції на Порталі отримали можливість співробітники Апарату Верховної Ради України, Рахункової палати, Національного банку, Бюро економічної безпеки, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, Пенсійного фонду тощо.

Раніше до Порталу були підключені усі спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції - НАЗК, Національне антикорупційне бюро, Національна поліція України, Офіс Генерального прокурора, а також Державне бюро розслідувань.

Довідка Finance.ua:

НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, 6 вересня 2023 року;

спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях або структурах — інформація, зазначена у повідомленні, одразу надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції.

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