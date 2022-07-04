Найпрозоріші ринки нерухомості в світі: яка країна очолила рейтинг — Finance.ua

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Найпрозоріші ринки нерухомості в світі: яка країна очолила рейтинг

Нерухомість
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Найпрозоріші ринки нерухомості в світі: яка країна очолила рейтинг
Найпрозоріші ринки нерухомості в світі: яка країна очолила рейтинг
Глобальна компанія з комерційної нерухомості JLL разом із LaSalle склали новий рейтинг прозорості ринку нерухомості у різних куточках світу. Лідером став Лондон у Великій Британії.
Як зазначили автори дослідження, Україна, яка у 2020 році зайняла 69 місце, не увійшла до нового рейтингу через напад росії.

Що відомо про GRETI

Global Real Estate Transparency Index або індекс прозорості світового ринку нерухомості — це авторитетне дослідження, яке виходить раз у 2 роки. Автори зазначають, що він є унікальним посібником для транскордонних інвестицій у нерухомість.
Цьогоріч аналітики розглянули країни та міста світу за 210 критеріями, серед яких індикатори ринку нерухомості, екологічність, регуляторні та юридичні аспекти, процедури заключення операцій і стійкість сектора.
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Індекс 2022 року припадає на період підвищення невизначеності та швидкі зміни у промисловості, економіці та суспільстві. Геополітичний конфлікт, надзвичайна кліматична ситуація, економічний тиск та широкомасштабні зміни у нашому житті означають, що за останні 20 років суттєво змінилася прозорість на ринку нерухомості,— зазначив генеральний директор JLL Річард Блоксам.
За його словами, цьогорічне опитування показує: прірва між найпрозорішими країнами та рештою світу все стрімкіше збільшується. Тоді як розвинуті країни підвищують стандарти будівництва, впроваджують нові технології, зокрема енергоефективні, ведуть звіти, які унеможливлюють відмивання коштів, інші — топчуться на місці, а часом і регресують.

10 країн із найпрозорішими ринками нерухомості:

  • Велика Британія,
  • США,
  • Франція,
  • Австралія,
  • Канада,
  • Нідерланди,
  • Ірландія,
  • Швеція,
  • Німеччина,
  • Нова Зеландія.
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10 міст із найпрозорішими ринками нерухомості:

  • Лондон, Велика Британія,
  • Нью-Йорк, США,
  • Париж, Франція,
  • Вашингтон, США,
  • Сан-Франциско, США,
  • Бостон, США,
  • Лос-Анджелес, США,
  • Сіетл, США,
  • Сідней, Австралія,
  • Бірмінгем, Велика Британія.
Найпрозоріші ринки нерухомості в світі: яка країна очолила рейтинг

Країни із найменш прозорими ринками нерухомості

  • Ліван,
  • Іран,
  • Кот д’Івуар,
  • Алжир,
  • Сенегал,
  • Гондурас,
  • Танзанія,
  • Домініканська Республіка,
  • Ірак,
  • Гватемала,
  • Ефіопія.

Прогнози щодо України

У дослідженні додають: під час відбудови Україна може продемонструвати значний прогрес. Це пов’язано із тим, що Велика Британія, Німеччина та ряд інших держав, які запропонували свою допомогу у відновленні міст, вимагатимуть інформацію про кінцевих бенефіціарних власників у відкритому доступі.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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