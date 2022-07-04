Найпрозоріші ринки нерухомості в світі: яка країна очолила рейтинг — Finance.ua

Найпрозоріші ринки нерухомості в світі: яка країна очолила рейтинг Вчора 21:00 — Нерухомість

Найпрозоріші ринки нерухомості в світі: яка країна очолила рейтинг

Глобальна компанія з комерційної нерухомості JLL разом із LaSalle склали новий рейтинг прозорості ринку нерухомості у різних куточках світу. Лідером став Лондон у Великій Британії.

Як зазначили автори дослідження, Україна, яка у 2020 році зайняла 69 місце, не увійшла до нового рейтингу через напад росії.

Що відомо про GRETI

Global Real Estate Transparency Index або індекс прозорості світового ринку нерухомості — це авторитетне дослідження, яке виходить раз у 2 роки. Автори зазначають, що він є унікальним посібником для транскордонних інвестицій у нерухомість.

Цьогоріч аналітики розглянули країни та міста світу за 210 критеріями, серед яких індикатори ринку нерухомості, екологічність, регуляторні та юридичні аспекти, процедури заключення операцій і стійкість сектора.

Індекс 2022 року припадає на період підвищення невизначеності та швидкі зміни у промисловості, економіці та суспільстві. Геополітичний конфлікт, надзвичайна кліматична ситуація, економічний тиск та широкомасштабні зміни у нашому житті означають, що за останні 20 років суттєво змінилася прозорість на ринку нерухомості,— зазначив генеральний директор JLL Річард Блоксам.

За його словами, цьогорічне опитування показує: прірва між найпрозорішими країнами та рештою світу все стрімкіше збільшується. Тоді як розвинуті країни підвищують стандарти будівництва, впроваджують нові технології, зокрема енергоефективні, ведуть звіти, які унеможливлюють відмивання коштів, інші — топчуться на місці, а часом і регресують.

10 країн із найпрозорішими ринками нерухомості:

Велика Британія,

США,

Франція,

Австралія,

Канада,

Нідерланди,

Ірландія,

Швеція,

Німеччина,

Нова Зеландія.

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10 міст із найпрозорішими ринками нерухомості:

Лондон, Велика Британія,

Нью-Йорк, США,

Париж, Франція,

Вашингтон, США,

Сан-Франциско, США,

Бостон, США,

Лос-Анджелес, США,

Сіетл, США,

Сідней, Австралія,

Бірмінгем, Велика Британія.

Країни із найменш прозорими ринками нерухомості

Ліван,

Іран,

Кот д’Івуар,

Алжир,

Сенегал,

Гондурас,

Танзанія,

Домініканська Республіка,

Ірак,

Гватемала,

Ефіопія.

Прогнози щодо України

У дослідженні додають: під час відбудови Україна може продемонструвати значний прогрес. Це пов’язано із тим, що Велика Британія, Німеччина та ряд інших держав, які запропонували свою допомогу у відновленні міст, вимагатимуть інформацію про кінцевих бенефіціарних власників у відкритому доступі.

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