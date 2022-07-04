Найпрозоріші ринки нерухомості в світі: яка країна очолила рейтинг — Finance.ua

Найпрозоріші ринки нерухомості в світі: яка країна очолила рейтинг
Глобальна компанія з комерційної нерухомості JLL разом із LaSalle склали новий рейтинг прозорості ринку нерухомості у різних куточках світу. Лідером став Лондон у Великій Британії.
Як зазначили автори дослідження, Україна, яка у 2020 році зайняла 69 місце, не увійшла до нового рейтингу через напад росії.
Що відомо про GRETI
Global Real Estate Transparency Index або індекс прозорості світового ринку нерухомості — це авторитетне дослідження, яке виходить раз у 2 роки. Автори зазначають, що він є унікальним посібником для транскордонних інвестицій у нерухомість.
Цьогоріч аналітики розглянули країни та міста світу за 210 критеріями, серед яких індикатори ринку нерухомості, екологічність, регуляторні та юридичні аспекти, процедури заключення операцій і стійкість сектора.
Індекс 2022 року припадає на період підвищення невизначеності та швидкі зміни у промисловості, економіці та суспільстві. Геополітичний конфлікт, надзвичайна кліматична ситуація, економічний тиск та широкомасштабні зміни у нашому житті означають, що за останні 20 років суттєво змінилася прозорість на ринку нерухомості,— зазначив генеральний директор JLL Річард Блоксам.
За його словами, цьогорічне опитування показує: прірва між найпрозорішими країнами та рештою світу все стрімкіше збільшується. Тоді як розвинуті країни підвищують стандарти будівництва, впроваджують нові технології, зокрема енергоефективні, ведуть звіти, які унеможливлюють відмивання коштів, інші — топчуться на місці, а часом і регресують.
10 країн із найпрозорішими ринками нерухомості:
- Велика Британія,
- США,
- Франція,
- Австралія,
- Канада,
- Нідерланди,
- Ірландія,
- Швеція,
- Німеччина,
- Нова Зеландія.
10 міст із найпрозорішими ринками нерухомості:
- Лондон, Велика Британія,
- Нью-Йорк, США,
- Париж, Франція,
- Вашингтон, США,
- Сан-Франциско, США,
- Бостон, США,
- Лос-Анджелес, США,
- Сіетл, США,
- Сідней, Австралія,
- Бірмінгем, Велика Британія.
Країни із найменш прозорими ринками нерухомості
- Ліван,
- Іран,
- Кот д’Івуар,
- Алжир,
- Сенегал,
- Гондурас,
- Танзанія,
- Домініканська Республіка,
- Ірак,
- Гватемала,
- Ефіопія.
Прогнози щодо України
У дослідженні додають: під час відбудови Україна може продемонструвати значний прогрес. Це пов’язано із тим, що Велика Британія, Німеччина та ряд інших держав, які запропонували свою допомогу у відновленні міст, вимагатимуть інформацію про кінцевих бенефіціарних власників у відкритому доступі.
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