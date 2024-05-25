Найпопулярніші спеціальності серед українців, які отримали від держави ваучер на навчання — Finance.ua

Найпопулярніші спеціальності серед українців, які отримали від держави ваучер на навчання Сьогодні 20:16

Найпопулярніші спеціальності серед українців, які отримали від держави ваучер на навчання

З початку 2024 року 9 тисяч українців отримали державні ваучери на навчання. Держава профінансувала їх навчання майже на 70 млн грн.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

«Ваучер на навчання — це можливість перенавчання для людини, яка має таке бажання. Цього року вже 9 тисяч українців отримали ваучер на навчання для опанування нової професії чи спеціальності, або на вдосконалення своїх професійних навичок. На сьогодні ми профінансували навчання за ваучером на 70 млн грн. Це інвестиції держави в розвиток людського капіталу, які дозволять покращити ситуацію на ринку праці та зменшити структурне безробіття», — зазначила Юлія Свириденко.

Найпопулярніші спеціальності та професії

Серед спеціальностей та професій, які користуються найбільшою популярністю серед осіб, що навчаються за державними ваучерами, виділяються наступні:

медсестри (2388 ваучерів);

кухарі (1051 ваучер);

дошкільна освіта (590 ваучерів);

водії (549 ваучерів);

трактористи (386 ваучерів);

психологи (236 ваучерів);

медики (315 ваучерів);

кондитери (265 ваучерів).

Найбільше ваучерів отримали мешканці Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Сумської та Полтавської областей.

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Ваучери можна використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у сферах:

ІТ-технологій;

будівництва;

транспорту;

освіти;

медицини;

сільського господарства;

соціального обслуговування тощо.

Отримати їх можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3 років.

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