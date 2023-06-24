Найкращі регіони Чехії для життя — Finance.ua

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Найкращі регіони Чехії для життя

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Найкращі регіони Чехії для життя
Найкращі регіони Чехії для життя
Найкращим регіоном для життя в Чехії у 2023 році визнано Прагу. Натомість найгірше людям живеться у Карловарському краї.
Такі результати дослідження Místo pro život, яке щорічно проводить аналітичне агентство Datank, пише vinegret.cz.
Під час складання рейтингу автори спиралися на статистику офіційних відомств та міністерств, а також на результати опитування 1600 місцевих жителів. Враховувалися такі показники як безробіття, рівень зарплат, купівельна спроможність, безпека, екологія, доступність медичної та соціальної допомоги, можливість здобуття освіти, розвиненість інфраструктури, умови для туризму та проведення дозвілля. Усього оцінювалися 75 критеріїв, розбитих на 8 базових сфер життя.
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«Переможцем другий рік поспіль стала Прага, в якій найвища середня заробітна плата, найнижче безробіття, найбільша кількість університетів, найвища кількість лікарів та стоматологів, найнижча захворюваність, а також найвища очікувана тривалість життя у чоловіків та жінок», — зазначили автори дослідження.
На другому місці розташувався Краловеградецький край. Серед його плюсів — високий рівень переробки відходів, низький рівень злочинність, велика кількість вільних місць у початкових школах, найвищий у всій Чехії відсоток культурних заходів у перерахунку на 100 тис. жителів.
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Третє місце посіла Височина. Тут дослідники вказали на дуже високу очікувану тривалість життя, найвищу по країні частку зелених насаджень до загальної забудованої площі, найнижчу в Чехії кількість зареєстрованих автомобілів на душу населення, а також найменший відсоток дітей, які вимушено пропускають дитячий садок через брак місць.

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За матеріалами:
uamedia
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