Чехія вводить безлімітні проїзні в поїздах на літо: скільки коштують квитки — Finance.ua
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Чехія вводить безлімітні проїзні в поїздах на літо: скільки коштують квитки

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Чехія вводить безлімітні проїзні в поїздах на літо: скільки коштують квитки
Чехія вводить безлімітні проїзні в поїздах на літо: скільки коштують квитки
Слідом за Німеччиною, Угорщиною та іншими країнами Європи Чехія запроваджує безлімітний проїзний на поїзди на літній період. Продажі квитків починаються 15 червня.
Про це повідомляє CD.cz.
Нові проїзні квитки від České dráhy (Чеської залізниці) переважно орієнтовані на мандрівників. Бо, як повідомляється, подорожувати Чехією поїздами дуже зручно.
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Проїзний дозволяє користуватися потягами на будь-які відстані. Також з цим квитком можна сідати на потяг та виходити з нього в будь-якому пункті. Квиток можна придбати тільки на період з 1 липня по 31 серпня, а продажі починаються 15 червня.
Вартість картки безлімітного проїзду — 58 євро на 7 днів, 84 євро на 14 днів. Для дітей, студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю діє знижена ціна — 29 євро на 7 днів та 42 євро на 14 днів.

Як і де скористатися проїзним:

  • проїзний дає право на подорож поїздами ČD по всій Чехії протягом 7 або 14 днів;
  • без обмеження відстані по країні;
  • без обмеження на кількість поїздок;
  • можна сідати й виходити з поїздів в будь-який час;
  • квиток іменний, тому ним може користуватись тільки одна людина;
  • проїзний діє тільки в липні та серпні 2023 року.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
РБК-Україна
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