Франція та Німеччина роздають 60 тисяч безкоштовних квитків на потяги — Finance.ua

Франція та Німеччина роздають 60 тисяч безкоштовних квитків на потяги Сьогодні 17:40 — Світ

Франція та Німеччина роздають 60 тисяч безкоштовних квитків на потяги

Дві країни відзначають історичне 60-річчя дружби. На честь цього дня роздадуть 60 тисяч безкоштовних квитків на потяги для молоді.

Про це повідомляє DW.

Friendship Pass — це спеціальна ініціатива Німеччини та Франції, такий собі паспорт франко-німецької дружби. На честь 60-річчя підписання Єлисейського договору країни подарують 60 тисяч місячних квитків на потяги, щоб ще більше зміцнити стосунки між двома державами.

Хто отримає безкоштовні квитки

Молодь у Франції та Німеччині віком від 17 до 27 років отримає 60 тисяч безкоштовних «‎квитків дружби» для подорожі сусідньою країною. Акція триватиме, доки спеціальні квитки не закінчаться. Охочі можуть отримати їх в порядку черги.

Квиток діятиме місяць, з ним можна вільно подорожувати залізницею сусідньої країни. Але є умова: один день у дорозі потрібно використати для перетину кордону, а ще один — для повернення. Спеціальні квитки будуть дійсними в період з 1 липня до 31 грудня 2023 року.

Щоправда, квитки не будуть повністю безкоштовними. Проїзний не включатиме оплату за бронювання місця у швидкісному потязі, а це обов’язкова умова для подорожі Францією.

Всі деталі про Friendship Pass можна дізнатися на сайті.

Міністри транспорту Німеччини та Франції Фолькер Віссінґ та Клеман Бон заявили, що цей проєкт спрямований не тільки на розвиток дружніх відносин між двома країнами. Вони сподіваються так підвищити екологічну свідомість молоді.

Телеканал 24 За матеріалами:

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