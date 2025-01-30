Найбільший у світі суверенний фонд заявив про рекордний прибуток другий рік поспіль — Finance.ua

Найбільший у світі суверенний фонд заявив про рекордний прибуток другий рік поспіль Сьогодні 19:47

Найбільший у світі суверенний фонд заявив про рекордний прибуток другий рік поспіль

Фонд національного добробуту Норвегії обсягом у 1,8 трлн доларів США заявив про рекордний прибуток у 222 млрд доларів США (2,51 трлн норвезьких крон) у 2024 році знову завдяки високій прибутковості його інвестицій в акції американських технологічних компаній.

Про це повідомляє Reuters

«Зокрема, американські технологічні акції показали дуже хороші результати», — заявив виконавчий директор Norges Bank Investment Management Ніколай Танген.

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Зазначається, що Фонд, який інвестує доходи норвезької держави від видобутку нафти і газу, є одним із найбільших інвесторів у світі. Він володіє в середньому 1,5% усіх акцій, що котируються по всьому світу.

Фонд національного добробуту Норвегії також інвестує в облігації, нерухомість та активи, пов’язані з відновлюваними джерелами енергії.

Дев’ять із десяти найбільших пакетів акцій фонду на кінець 2024 року були акціями технологічних компаній, а трійку лідерів увійшли Apple, Microsoft та Nvidia.

Загалом рентабельність Фонду у 2024 році склала 13% за рік.

Раніше повідомлялось, що Фонд національного добробуту Норвегії обсягом у 1,6 трлн доларів США заявив про рекордний прибуток у 213 млрд доларів США (2,22 трлн норвезьких крон) у 2023 році завдяки високій прибутковості його інвестицій в акції технологічних компаній.

Укрінформ За матеріалами:

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