Найбільший нафтопереробний завод Японії відмовився від російської нафти — Finance.ua
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Найбільший нафтопереробний завод Японії відмовився від російської нафти

Вчора 19:47Фондовий ринок
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Найбільший нафтопереробний завод Японії відмовився від російської нафтиНайбільший нафтопереробний завод Японії відмовився від російської нафти
Найбільший нафтопереробний завод Японії Eneos Holdings Inc припинив купувати сиру нафту в росії у відповідь на вторгнення в Україну.
Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на слова глави компанії Цутому Сугіморі.
Сугіморі зазначив, що контракти на закупівлю російської нафти, які Eneos підписала до початку вторгнення 24 лютого, виконуватимуться без проблем із фінансовими розрахунками й відвантаженням, але з моменту вторгнення нових контрактів підписано не було і не планується.
Eneos Holdings — одна з найбільших нафтогазових корпорацій Японії. Вона управляє низкою підприємств, зайнятих у секторах енергетики, ресурсів і матеріалів.
Раніше про припинення інвестицій у рф оголосила «велика четвірка» нафтосервісу — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes та Weatherford.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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