Найбільший нафтопереробний завод Японії відмовився від російської нафти — Finance.ua

Сугіморі зазначив, що контракти на закупівлю російської нафти, які Eneos підписала до початку вторгнення 24 лютого, виконуватимуться без проблем із фінансовими розрахунками й відвантаженням, але з моменту вторгнення нових контрактів підписано не було і не планується.
Eneos Holdings — одна з найбільших нафтогазових корпорацій Японії. Вона управляє низкою підприємств, зайнятих у секторах енергетики, ресурсів і матеріалів.
Раніше про припинення інвестицій у рф оголосила «велика четвірка» нафтосервісу — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes та Weatherford.