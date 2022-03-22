Французька банківська група BNP Paribas зупиняє новий бізнес в рф — Finance.ua

Французька банківська група BNP Paribas зупиняє новий бізнес в рф

Вчора 13:38 — Фондовий ринок

Французька банківська група BNP Paribas зупиняє новий бізнес в рф

Французька банківська група BNP Paribas через введені міжнародні санкції проти росії поінформувала корпоративних клієнтів про припинення будь-якого нового бізнесу на території країни-агресора.

Про це повідомляє Bloomberg

За словами голови наглядової ради Укрсіббанку Франсуа Бенаро (банк входить до BNP Paribas Group), введені Заходом обмежувальні заходи щодо рф призводять до того, що в цій країні припиняється фінансування всіх нових проектів групи.

Крім того, наприкінці березня російський підрозділ банку не зможе опрацьовувати транзакції корпоративних клієнтів.

Бенаро додав, що BNP Paribas протягом останніх років скорочував діяльність у росії. Зокрема, спочатку в роздрібному бізнесі, а в 2020 році повністю припинив споживче кредитування.

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