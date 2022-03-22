Японський телеком-гігант NEC призупинив продажі та інвестиції в рф — Finance.ua
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Японський телеком-гігант NEC призупинив продажі та інвестиції в рф

Вчора 10:16Фондовий ринок
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Японська телекомунікаційна компанія NEC Group призупинила усі майбутні продажі продуктів і послуг, а також — майбутні інвестиції в рф.
Про це йдеться у заяві компанії.
"NEC Group хоче висловити співчуття всім, хто постраждав від трагічної ситуації в Україні, і наші думки особливо з родиною співробітників NEC group, які називають цей регіон домом.
Ми щиро сподіваємося, що мирні та безпечні умови поновляться якнайшвидше", — заявили в компанії.
Там нагадують, що американська «дочка» корпорація — Netcracker Technology — оперує сайтами розробки програмного забезпечення в Україні.
«Netcracker Technology реалізувала низку ініціатив з надання допомоги та підтримки своїм працівникам в Україні та їхнім родинам, включаючи допомогу в евакуації та забезпеченні житлом, їжею, водою, товарами та запасами. На сьогодні понад 700 наших українських співробітників та їхніх сімей переміщено в безпечніші місця в Україні та за кордоном», — додали в NEC.
«Крім дотримання правил уряду Японії та міжнародного співтовариства, NEC Group призупинила всі майбутні продажі продуктів і послуг, а також майбутні інвестиції в росії», — підкреслили в компанії.
Крім того, NEC Group передасть 500 тисяч євро Всесвітній продовольчій програмі Організації Об’єднаних Націй (WFP) «на гуманітарну допомогу постраждалим від кризи в Україні та прилеглих районах».
Кожна компанія NEC Group збирає пожертви від співробітників з усього світу.
NEC — японська корпорація, виробник електронної, комп’ютерної техніки, телекомунікаційного устаткування, одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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