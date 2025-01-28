Найбільший банк Нідерландів ING пішов із росії — Finance.ua

Найбільший банк Нідерландів ING пішов із росії Сьогодні 12:41 — Фондовий ринок

Найбільший банк Нідерландів ING пішов із росії

ING Groep, найбільший банк Нідерландів за розміром активів, повідомив про досягнення угоди про продаж свого бізнесу в росії компанії Global Development JSC. Фактично це означає припинення всієї його діяльності на російському ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до угоди, російська фірма, що належить московському фінансовому інвестору, викупить усі акції АТ « ІНГ Банк (Євразія)» з наміром обслуговувати клієнтів у країні під новим брендом.

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Фінансові умови продажу не розкриваються.

Очікується, що угода матиме негативний вплив на результати ING після сплати податків у розмірі близько 0,7 млрд євро.

Очікується, що продаж активів, за умови отримання схвалення регулюючих органів, буде завершено в третьому кварталі 2025 року. Тим часом група планує продовжити скорочення своєї офшорної присутності щодо російських клієнтів.

Станом на кінець вересня розмір ризику становив 1 млрд євро.

ING заявив, що після вторгнення росії в Україну він не вів нових ділових відносин із російськими компаніями, скоротив масштаби операцій у країні та почав відокремлювати бізнес від своєї більшої мережі та системи, скоротивши загальний обсяг кредитування російських клієнтів більш ніж на 75%.

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