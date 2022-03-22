Найбільша у світі криптобіржа Binance відключила російські банки — Finance.ua

Найбільша у світі криптобіржа Binance відключила російські банки
Вчора 11:00 — Фондовий ринок
У зв’язку з війною, яку росія оголосила Україні, найбільша у світі криптовалютна біржа Binance виключила можливість здійснення транзакцій P2P для низки російських банків та платіжних систем.
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.
Зі списку Вinance P2P вилучено:
- Сбербанк;
- Газпромбанк;
- Альфа Банк;
- Открытие;
- ВТБ;
- переказ із банківської картки (росія);
- SBP — швидкий банківський переказ;
- Мир.
Всі оголошення, які містять ці методи оплати, були автоматично закриті системою.
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