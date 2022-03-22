Найбільша у світі криптобіржа Binance відключила російські банки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Найбільша у світі криптобіржа Binance відключила російські банки

Вчора 11:00Фондовий ринок
2644
Найбільша у світі криптобіржа Binance відключила російські банки
У зв’язку з війною, яку росія оголосила Україні, найбільша у світі криптовалютна біржа Binance виключила можливість здійснення транзакцій P2P для низки російських банків та платіжних систем.
Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.
Зі списку Вinance P2P вилучено:
  • Сбербанк;
  • Газпромбанк;
  • Альфа Банк;
  • Открытие;
  • ВТБ;
  • переказ із банківської картки (росія);
  • SBP — швидкий банківський переказ;
  • Мир.
Всі оголошення, які містять ці методи оплати, були автоматично закриті системою.
Нагадаємо, японська телекомунікаційна компанія NEC Group призупинила всі майбутні продажі продуктів та послуг, а також майбутні інвестиції в рф.
За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.