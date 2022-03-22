Найбільша у світі криптобіржа Binance відключила російські банки — Finance.ua

Найбільша у світі криптобіржа Binance відключила російські банки

Вчора 11:00 — Фондовий ринок

У зв’язку з війною, яку росія оголосила Україні, найбільша у світі криптовалютна біржа Binance виключила можливість здійснення транзакцій P2P для низки російських банків та платіжних систем.

Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.

Зі списку Вinance P2P вилучено:

Сбербанк;

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Открытие;

ВТБ;

переказ із банківської картки (росія);

SBP — швидкий банківський переказ;

Мир.

Всі оголошення, які містять ці методи оплати, були автоматично закриті системою.

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