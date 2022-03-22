Barclays і Goldman Sachs погіршили прогноз для російської економіки — Finance.ua

Barclays і Goldman Sachs погіршили прогноз для російської економіки

Вчора 09:37 — Фондовий ринок

Економісти з Barclays і Goldman Sachs погіршили свої прогнози щодо економіки росії. Тепер вони прогнозують двозначне падіння ВВП, пише Bloomberg.

Відповідний перегляд топові банки зробили після нового пакету ще жорсткіших санкцій від ЄС та інших країн.

Прогнози банків

Barclays передбачає скорочення російської економіки на 12,4% у 2022 році та подальше зниження на 3,5% наступного року.

Goldman Sachs погіршив прогноз на цей рік і тепер очікує падіння на 10% проти 7% раніше.

«У зв’язку з нинішніми геополітичними умовами ми припускаємо, що санкції будуть довготривалими», — заявили економісти Barclays.

Вони додали, що економіка росії буде поступово сповільнюватися, прискоривши цей процес до середини 2022 року. Через санкції впаде внутрішнє споживання, скоротяться інвестиції та імпорт. Саме це й буде головними факторами падіння економіки агресора.

Економісти Goldman Sachs визнали, що санкції вдарили по російському експорту сильніше, ніж вони раніше прогнозували. Наразі вони вважають, що експорт російської нафти впаде на 20%. Але зауважимо, що у Європі наразі обговорюють нафтове ембарго проти росії.

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