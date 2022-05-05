Найбільша ТЕС України зупинилася – закінчилося вугілля — Finance.ua

На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації Енергодару росіянами та бойових дій на Півдні України — роботу ТЕС зупинено.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Він підкреслив, що зупинка роботи ЗаТЕС не відобразиться на населенні міста у розрізі надання комунальних послуг. Тепло-, енерго та водопостачання в Енергодарі переведено на ЗАЕС. Водночас можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.
«На жаль, це вимушений крок — на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги», — повідомив Орлов.
Персонал теплової станції тимчасово переведений на вимушений простій.
До слова, ЗаТЕС (входить до ДТЕК Ріната Ахметова) — найпотужніша тепловоелектростанція України.