Найбільш надійні вживані авто віком до 5 років — Finance.ua

Найбільш надійні вживані авто віком до 5 років Сьогодні 19:01 — Технології&Авто

Найбільш надійні вживані авто віком до 5 років

Щоб допомогти вам у пошуку, портал Avtosota склав рейтинг надійності вживаних автомобілів.

Уживані машини (три-чотири роки) мають великий попит. Вони в хорошому стані і при цьому їхня ціна набагато нижча (на 30−40%), ніж у нових автомобілів. Для тих, хто вибирає собі вживану автівку, ми склали свій рейтинг надійності вживаних автомобілів.

Nissan Qashqai II

Лакофарбове покриття кузова непогано переносить виклики повсякденної експлуатації, а ось на пластикових деталях фарба тримається не так добре. Хоча метал кузова не оцинкований, але навіть у місцях ушкодження лакофарбового покриття корозія утворюється далеко не відразу.

Найчастіше на Qashqai виходять із ладу опори та розхідники стабілізатора (ресурс 30−60 тис. км). Не набагато довше витримують амортизатори та ступичні підшипники (в середньому служать 70−80 тис. км). Зчеплення при помірному навантаженні без проблем доживає до 100−120 тис. кілометрів.

Toyota RAV4 IV

Якість лакофарбового покриття на середньому рівні, а ось хромований декор кузова веде себе доволі непогано. Дволітровий бензиновий двигун надійний, але іноді вже на 50 000 км відмовляє його дорогий актуатор. А ось дизельний двигун (2,2 літри) досить проблемний.

Досить швидко втрачає герметичність прокладка головки блоку циліндрів, що призводить до підвищеної витрати олії та охолоджуючої рідини, а також до суттєвого нагару на поршнях та його кільцях. Друга небезпечна несправність — паливні форсунки, що переливають. Паливо потрапляє в піддон і прискорює деградацію олії, а разом із нею — і зношення двигуна.

Hyundai Creta

Лакофарбове покриття є надійним, але є два місця, в яких можуть виникати осередки корозії — кришка багажника і рамки передніх дверей. Головна проблема моделі - утворення «задирів» у двигунах, які виникають через руйнування каталізатора та попадання в циліндри крихт кераміки. Багатьох власників турбує деренчання і стукіт глушника при роботі на холостих, що виникає через клапан регулювання потоку газів в резонаторі.

Майстри автосервісів рекомендують просто вирізати клапан та заварити «банку» назад. Найпростіший і найдешевший спосіб усунення цієї перешкоди. Колодки зазвичай живуть 50−60 тис. км, гальмівні диски — 70−100 тис. км, що є дуже непоганим результатом.

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Volkswagen Tiguan II

Якщо кросовер оснащений двигуном 1.4 TSI, то проблеми виникають із ланцюгом ГРМ, який вимагає заміни до 50 тис. км пробігу через надмірне розтягування. Слабкими місцями дволітрових дизелів є сажові фільтри (або DPL), які забиваються через їзду міськими пробками, коли мотор в основному в режимі холостої роботи.

Що стосується коробки передач, то виникають проблеми з DSG-роботами. Проблеми проявляються як у сторонніх шумах трансмісії (через зношення підшипників ближче до 100 тис. км пробігу), так і неможливості включити задній хід, а також ставити робот на парні режими.

Skoda Octavia III

Моделі пощастило з турбованими двигунами — вони надійні та тяговиті. Але їхній актуатор (регулятор тиску) здатний вийти з ладу після 70 тис. км. У атмосферного двигуна 1.6 MPI CWVA (110 к. с.) часто виникає «масложор», і власникам доводиться доливати 300−400 мл олії на кожні 1000 км пробігу.

При цьому 110-сильний атмосферний двигун 1.6 MPI з індексом CVWA справді дуже надійний. Багато таксопарків та сервісів каршерингу використовують «Октавії» саме з цим двигуном, і пробіги там досягають 200−300 тис. км без капітального ремонту.

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