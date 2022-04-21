Нафтові компанії рф йдуть у «мінус» через складнощі з експортом — Finance.ua
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Нафтові компанії рф йдуть у «мінус» через складнощі з експортом

Вчора 08:36
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Нафтова голка росії стискається. Про це пише Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України.
Reuters пише, що одна з найбільших у Японії нафтопереробних компаній Eneos Holdings Inc відмовилася співпрацювати з росією через вторгнення в Україну.
«Повідомляється, що компанія вже уклала контракти на купівлю нафти із країнами Близького Сходу. Також важливо, що на тлі санкцій ЄС та США російські нафтокомпанії скорочують нафтопереробку через складнощі з експортом продукції», — написав він.
За першу половину квітня середньодобовий обсяг переробки знизився на 6%.
Прогнозується зниження показника на 13% в порівнянні з квітнем 2021 року з подальшою тенденцією «в мінус».
У ЄС зараз буде розглядатися шостий пакет санкцій, в якому за повідомленнями союзників, а також нашими очікуваннями, буде нафтове ембарго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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