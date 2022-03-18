Нафтогазові компаній США виділили $60 млн на підтримку громадян України — Finance.ua

Нафтогазові компаній США виділили $60 млн на підтримку громадян України

Вчора 21:21 — Енергетика

Низка відомих нафтогазових компаній США заявили про надання загалом $60 млн фінансової підтримки організаціям, які надають допомогу Україні у зв’язку із вторгненням росії на її територію, зокрема біженцям.

Виробник нафти та газу Devon Energy (Оклахома-Сіті) та незалежна компанія з розвідки та видобутку нафти й газу зі штаб-квартирою в Далласі Pioneer Natural Resources зобов’язалися надати по $20 млн гуманітарної допомоги організаціям, які працюють в Україні та сусідніх регіонах.

Згідно з повідомленням Devon Energy на ресурсі GlobeNewswire, ці пожертвування будуть розподілені між декількома організаціями, які надають невідкладну медичну допомогу, постачання продуктів харчування, фінансову підтримку та житло для переміщених цивільних осіб та біженців у регіоні.

«Ми почули заклик Президента України Зеленського про допомогу в його зверненні до американського народу й активізуємося. Неспровоковане вторгнення росії призвело до гуманітарної кризи в Україні, яка закликає світову спільноту — уряди, підприємства та окремих осіб — діяти солідарно», — зазначив президент та генеральний директор компанії Рік Манкріф.

Головний виконавчий директор Pioneer Natural Resources Скотт Д. Шеффілд, слова якого наведено в релізі на Businesswire, заявив, що компанія та її співробітники пишаються підтримкою їхніх друзів в Україні.

Зі свого боку незалежна нафтогазова компанія зі штаб-квартирою у Мідленді Diamondback Energy, Inc. і Civitas Resources, Inc., яка позиціонує себе як першого виробника нафти і газу з нейтральним вмістом вуглецю в Колорадо, оголосили про зобов’язання виділити $10 млн на підтримку неприбуткових організацій, які допомагають українським біженцям.

«Ці пожертвування зроблено для допомоги мільйонам чоловіків, жінок та дітей, які були змушені залишити свої будинки внаслідок цієї несправедливої війни, і підуть до організацій, які безпосередньо піклуються та втішають народ України під час великої потреби», — сказав голова та головний виконавчий директор Diamondback Тревіс Стайс, слова якого наведено у релізі компанії на ресурсі GlobeNewswire.

«Оскільки Civitas прагне відповідального глобального громадянства, ми відчуваємо, що змушені надавати ресурси тим, хто найбільше постраждав від безглуздого вторгнення в Україну», — прокоментував голова правління і тимчасовий виконавчий директор Civitas Бен Делл, слова якого наведено в релізі на Businesswire.

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