Нафтогазові компаній США виділили $60 млн на підтримку громадян України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Нафтогазові компаній США виділили $60 млн на підтримку громадян України

Вчора 21:21Енергетика
132
Низка відомих нафтогазових компаній США заявили про надання загалом $60 млн фінансової підтримки організаціям, які надають допомогу Україні у зв’язку із вторгненням росії на її територію, зокрема біженцям.
Виробник нафти та газу Devon Energy (Оклахома-Сіті) та незалежна компанія з розвідки та видобутку нафти й газу зі штаб-квартирою в Далласі Pioneer Natural Resources зобов’язалися надати по $20 млн гуманітарної допомоги організаціям, які працюють в Україні та сусідніх регіонах.
Згідно з повідомленням Devon Energy на ресурсі GlobeNewswire, ці пожертвування будуть розподілені між декількома організаціями, які надають невідкладну медичну допомогу, постачання продуктів харчування, фінансову підтримку та житло для переміщених цивільних осіб та біженців у регіоні.
«Ми почули заклик Президента України Зеленського про допомогу в його зверненні до американського народу й активізуємося. Неспровоковане вторгнення росії призвело до гуманітарної кризи в Україні, яка закликає світову спільноту — уряди, підприємства та окремих осіб — діяти солідарно», — зазначив президент та генеральний директор компанії Рік Манкріф.
Головний виконавчий директор Pioneer Natural Resources Скотт Д. Шеффілд, слова якого наведено в релізі на Businesswire, заявив, що компанія та її співробітники пишаються підтримкою їхніх друзів в Україні.
Зі свого боку незалежна нафтогазова компанія зі штаб-квартирою у Мідленді Diamondback Energy, Inc. і Civitas Resources, Inc., яка позиціонує себе як першого виробника нафти і газу з нейтральним вмістом вуглецю в Колорадо, оголосили про зобов’язання виділити $10 млн на підтримку неприбуткових організацій, які допомагають українським біженцям.
«Ці пожертвування зроблено для допомоги мільйонам чоловіків, жінок та дітей, які були змушені залишити свої будинки внаслідок цієї несправедливої війни, і підуть до організацій, які безпосередньо піклуються та втішають народ України під час великої потреби», — сказав голова та головний виконавчий директор Diamondback Тревіс Стайс, слова якого наведено у релізі компанії на ресурсі GlobeNewswire.
«Оскільки Civitas прагне відповідального глобального громадянства, ми відчуваємо, що змушені надавати ресурси тим, хто найбільше постраждав від безглуздого вторгнення в Україну», — прокоментував голова правління і тимчасовий виконавчий директор Civitas Бен Делл, слова якого наведено в релізі на Businesswire.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.