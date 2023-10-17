Нафтогаз підсилює захист своїх об'єктів від російських атак — Finance.ua
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Нафтогаз підсилює захист своїх об'єктів від російських атак

Енергетика
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Нафтогаз підсилює захист своїх об'єктів від російських атак
Нафтогаз підсилює захист своїх об'єктів від російських атак
Група Нафтогаз підсилює захист своєї інфраструктури від атак як на базовому рівні, так і комплексно.
Про це заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов в ефірі марафону «Єдині новини».
«Нафтогаз підготував свою інфраструктуру у частині засобів базового захисту, а також комплексного захисту. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, тому приділяємо увагу саме фізичному захисту наших об'єктів», — заявив Чернишов.
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За його словами, група продовжуватиме підсилювати захист газової інфраструктури й у жовтні-листопаді. Крім того, Нафтогаз співпрацює із Нацгвардією та Збройними силами щодо убезпечення своїх об'єктів від російських атак.
Як повідомлялося, у вересні Кабінет Міністрів затвердив Національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, розрахований на три роки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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