Нафтогаз підсилює захист своїх об'єктів від російських атак — Finance.ua

Нафтогаз підсилює захист своїх об'єктів від російських атак Сьогодні 19:27 — Енергетика

Нафтогаз підсилює захист своїх об'єктів від російських атак

Група Нафтогаз підсилює захист своєї інфраструктури від атак як на базовому рівні, так і комплексно.

Про це заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов в ефірі марафону «Єдині новини»

«Нафтогаз підготував свою інфраструктуру у частині засобів базового захисту, а також комплексного захисту. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, тому приділяємо увагу саме фізичному захисту наших об'єктів», — заявив Чернишов.

За його словами, група продовжуватиме підсилювати захист газової інфраструктури й у жовтні-листопаді. Крім того, Нафтогаз співпрацює із Нацгвардією та Збройними силами щодо убезпечення своїх об'єктів від російських атак.

Як повідомлялося, у вересні Кабінет Міністрів затвердив Національний план захисту та забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, розрахований на три роки.

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Укрінформ За матеріалами:

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