Надійшов у продаж чотириколісний електросамокат, який використовує автомобільні технології — Finance.ua
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Надійшов у продаж чотириколісний електросамокат, який використовує автомобільні технології

Технології&Авто
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Надійшов у продаж чотириколісний електросамокат, який використовує автомобільні технології
Надійшов у продаж чотириколісний електросамокат, який використовує автомобільні технології, Фото: carscoops.com
Британський стартап D-Fly, який прагне стати Segway у секторі самокатів, представив Dragonfly — електричний самокат з технічними характеристиками автомобіля преміум класу.
Він має повністю незалежну підвіску на подвійних важелях всіх чотирьох коліс, унікальну платформу з вуглецевого волокна та 10-дюймові слік-шини. Гідравлічна підвіска регулюється та має повне шарнірне з’єднання, щоб забезпечити водію комфорт під час поїздок і впоратися зі стрибками через бордюр.
Також є фари «автомобільного класу», покажчики повороту, звуковий сигнал, цифровий бортовий комп’ютер і голосова навігація. Для безпеки є сигналізація, GPS-трекер і смарт-бокс, який відключає електропривод до введення PIN-коду.
Фото: carscoops.com
Фото: carscoops.com
Існує також варіант рульового керування чотирма колесами із запатентованою компанією тривимірною системою рульового керування з використання нахилу. Тобто у цього D-Fly можна налаштувати кермо та величину нахилу відповідно до свого стилю водіння.
Електросамокат доступний у двох комплектаціях: «DF» націлений на міську мобільність, тоді як «DFX» нібито розроблений для бездоріжжя. Втім, його доповнення обмежуються лише ширшими крилами, стійками спереду та ззаду і рукоятками.
За матеріалами:
Телеканал 24
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