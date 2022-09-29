Надійшов у продаж чотириколісний електросамокат, який використовує автомобільні технології — Finance.ua

Надійшов у продаж чотириколісний електросамокат, який використовує автомобільні технології Вчора 23:31 — Технології&Авто

Надійшов у продаж чотириколісний електросамокат, який використовує автомобільні технології, Фото: carscoops.com

Британський стартап D-Fly, який прагне стати Segway у секторі самокатів, представив Dragonfly — електричний самокат з технічними характеристиками автомобіля преміум класу.

Він має повністю незалежну підвіску на подвійних важелях всіх чотирьох коліс, унікальну платформу з вуглецевого волокна та 10-дюймові слік-шини. Гідравлічна підвіска регулюється та має повне шарнірне з’єднання, щоб забезпечити водію комфорт під час поїздок і впоратися зі стрибками через бордюр.

Також є фари «автомобільного класу», покажчики повороту, звуковий сигнал, цифровий бортовий комп’ютер і голосова навігація. Для безпеки є сигналізація, GPS-трекер і смарт-бокс, який відключає електропривод до введення PIN-коду.

Фото: carscoops.com

Існує також варіант рульового керування чотирма колесами із запатентованою компанією тривимірною системою рульового керування з використання нахилу. Тобто у цього D-Fly можна налаштувати кермо та величину нахилу відповідно до свого стилю водіння.

Електросамокат доступний у двох комплектаціях: «DF» націлений на міську мобільність, тоді як «DFX» нібито розроблений для бездоріжжя. Втім, його доповнення обмежуються лише ширшими крилами, стійками спереду та ззаду і рукоятками.

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