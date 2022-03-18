Надходження коштів до банків в управлінні ФГВФО у лютому склали 29,5 млн грн — Finance.ua

Надходження коштів до банків в управлінні ФГВФО у лютому склали 29,5 млн грн

Вчора 18:21 — Казна та Політика

У лютому 2022 році надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склали 29,5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Найбільше коштів надійшло від погашення кредитів — 24,8 млн грн. Зокрема, надходження від погашення кредитів отримали:

АТ «КБ «Земельний капітал» — 15,5 млн грн;

ПАТ «КБ «Преміум» — 5,8 млн грн;

АТ АКБ «Аркада» — 3,4 млн грн.

Від продажу активів банки отримали 4,4 млн грн, від оренди майна — 0,3 млн грн.

Загалом за січень-лютий 2022 року надходження коштів до банків під управлінням Фонду склали 109,0 млн грн, з яких 65,0 млн грн надійшло від продажу майна, 43,4 млн грн — від погашення кредитів, 0,6 млн грн — від оренди майна.

Куди спрямують виручені гроші? Кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

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