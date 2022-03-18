ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам Промінвестбанку — Finance.ua
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ФГВФО розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам Промінвестбанку

Вчора 14:10Особисті фінанси
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Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) з 18 березня розпочав виплату гарантованого відшкодування в межах 200 тис. грн вкладникам Промислово-інвестиційного банку.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Де отримат виплати? Згідно з повідомленням, для отримання коштів вкладники можуть звернутися з документом, що посвідчує особу, та ідентифікаційним номером до банків-агентів фонду — Ощадбанку, ПриватБанку, Укргазбанку, Кредобанку, Правекс Банку, Альфа Банку, ПУМБ, ТАСкомбанку, Ідея Банку, банку «Південний», а також Універсал банку.
Відшкодування коштів вкладникам здійснюються в розмірі вкладу, включно відсотками, нарахованими на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення ФГВФО банку з ринку, але не більше ніж 200 тис. грн незалежно від кількості вкладів в одному банку.
Як повідомлялося, Національний банк Україна 25 лютого відкликав банківську ліцензію та ліквідував банки, що перебувають під контролем Російської Федерації: АТ «Міжнародний резервний банк» (раніше АТ «Сбербанк») та «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), який на 99,77% належить ПАТ «Сбербанк Росії» та Державній корпорації розвитку «ЗЕБ.РФ»
За матеріалами: Finance.UA
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