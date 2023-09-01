Надходження до бюджету від приватизації та оренди держмайна цьогоріч перевищили 3 мільярди — Finance.ua

Надходження до бюджету від приватизації та оренди держмайна цьогоріч перевищили 3 мільярди
Загальний фонд державного бюджету за 8 місяців з початку року отримав від приватизації та оренди державного майна понад 3 мільярди гривень.
Про це ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.
Зокрема, від приватизації держмайна бюджет отримав 2,56 млрд грн.
Народна депутатка зазначила, що надходження від приватизації за 8 місяців 2023 року є більшими в 8,4 раза порівняно з відповідним періодом 2022 року, на 57,4% - порівняно з відповідним періодом 2021 року та на 13,8% - порівняно з відповідним періодом 2020 року.
Найбільше коштів надійшло від приватизаційних аукціонів:
- будівлі готелю «Ермітаж» — 311 млн грн;
- ЄМК ДП «Укроборонресурси» — 210 млн грн;
- ЄМК ДР «Рівнеторф» — 205 млн грн;
- Усть-Дунайського порту — 201 млн грн;
- Сторонибабського спиртзаводу — 142 млн грн;
- ЄМК ДП «Електронмаш» — 120,8 млн грн;
- готелю «Власта» — 115 млн грн.
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«Сукупні надходження держбюджету від приватизації та оренди держмайна за 8 місяців 2023 — понад 3 млрд грн, які можна використовувати на потреби оборони. 3 млрд грн — це, до прикладу, 25 300 штук „мавіків 3 FMC“ (по середній ціні на ProZorro)», — зазначила Роксолана Підласа.
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