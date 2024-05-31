Нацрегулятор додав нові вимоги для визначення національно важливих підприємств — Finance.ua

Нацрегулятор додав нові вимоги для визначення національно важливих підприємств Сьогодні 15:44

НКЦПФР внесла зміни до критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємства, установи і організації, яке має важливе значення для галузі національної економіки. Йдеться про ринки капіталу та організовані товарні ринки, чи задоволення потреб територіальної громади для цілей бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Про це йдеться на сайті комісії.

Відтепер, підприємство, установа, організація не повинні мати невиконаних розпоряджень уповноважених осіб про усунення порушень на ринках капіталу та організованих товарних ринках, на дату подання звернень.

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Крім того, підприємство, установа, організація тепер не можуть мати несплачені штрафні санкції на дату подання звернень з метою визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Довідка Finance.ua:

Раніше, згідно з постановою регулятора від 10 січня 2024 року № 24, підприємство, установа, організація могла бути професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо вона відповідала хоча б одній з таких умов:

забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів;

забезпечує утворення та функціонування організованих ринків капіталу та/або організованих товарних ринків;

забезпечує здійснення клірингу та розрахунків (організацію проведення розрахунків) за вчиненими правочинами щодо фінансових інструментів чи продукції;

забезпечує функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення, тощо.

2. Підприємство, установа, організація, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках та включена до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

3. Підприємство, установа, організація є емітентом, який бере участь у виконанні військових замовлень (за наявності підтвердження відповідного державного органу).

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