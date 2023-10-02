Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети — Finance.ua

Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети Сьогодні 12:23

Національний банк ввів у обіг пам’ятні монети, Фото: НБУ

Національний банк України ввів до обігу пам’ятну монету «Український борщ» номіналом 10 гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Минулого року ЮНЕСКО внесла борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини. Ця страва давно вийшла за межі кулінарного мистецтва, ставши справжнім культурним феноменом всередині України та за її межами. Тож маємо плекати наш борщ, оберігати та поширювати знання про нього світом», — сказано в повідомленні.

Дизайн монети розробив заслужений художник Микола Кочубей, роботи якого мають виразний український стиль:

на аверсі: зображено теплу, затишну композицію: господиню, українську жінку на тлі печі під час приготування борщу;

на реверсі: в центрі зображено, власне, тарілку з червоним борщем.

Фото: НБУ

Реалізація монет в інтернет-магазині НБУ розпочнеться з 4 жовтня 2023 року.

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