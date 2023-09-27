НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету на честь українських енергетиків (фото) — Finance.ua

НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету на честь українських енергетиків (фото) Сьогодні 12:34 — Валюта

НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету на честь українських енергетиків (фото)

пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!». Національний банк України 26 вересня 2023 року ввів у обіг нову !».

Монета присвячена всім енергетикам України — сучасним українським супергероям та воїнам світла.

«І в мирні часи робота українських енергетиків важлива, але під час війни — вона героїчна! Щодня та щоночі під ворожими обстрілами та в негоду, попри втому та загрози, ці звичайні незвичайні люди робили свою справу. Раз у раз, повертаючи світло, вони повертають разом із ним надію, дають можливість жити та працювати, боротися за Перемогу! Тому, щоб увічнити їх подвиг, ми створили цю сучасну мінімалістичну монету, із закодованими символами переможного світла», — сказав Андрій Пишний, Голова Національного банку України.

Про дизайн нової пам’ятної монети

Дизайн нової пам’ятної монети створив відомий український художник, ілюстратор, графічний дизайнер Сергій Майдуков.

На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України. Її образ втілено в символічному суцвітті соняшника, кожна пелюстка якого, неначе ліхтар, осяює світлом нашу країну. Він сяє, попри ворожі ракетні обстріли, як схід сонця, який обов’язково настане після найстрашнішої ночі.

На реверсі монети у вигляді трьох непорушних та сяючих брил зображено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру «Е» і є першою літерою слова «ЕНЕРГЕТИКА».

Пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!» виготовлено з нейзильберу, її тираж — до 50 000 штук. Гурт монети — гладкий, із заглибленими, інверсно розташованими написами: позначенням номіналу монети — п’ять гривень, року карбування монети — 2023 та логотипу Банкнотно-монетного двору НБУ.

Про реалізацію нової пам’ятної монети

Придбати пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!» можна з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано десять тисяч цих монет, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з жовтня пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами (АТ АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «АБ «РАДАБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ КБ «ПриватБанк») у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Детальнішу інформацію про початок реалізації та точки продажу можна дізнатися на їхніх офіційних сайтах.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.