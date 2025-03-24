Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів — Finance.ua

Нацбанк збільшив продаж валюти з резервів Сьогодні 11:44

Долар

Попит на валюту в березні 2025 року залишається на відносно низькому рівні. Минулого тижня Національний банк скоротив продажі з резервів для покриття структурного дефіциту валюти.

Про це повідомляє НБУ

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НБУ протягом тижня 17−21 березня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 643,60 млн доларів.

Це на 18% більше, ніж протягом попереднього тижня 10−14 березня — 545,20 млн доларів.

Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 8,501 млрд доларів, що поки що більше, ніж бюджетна допомога Україні від міжнародних партнерів (5,2 млрд доларів).

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Однак у березні Україна вже отримала майже 1 млрд доларів від Великої Британії та 1 млрд євро ЄС за рахунок російських активів. Очікуються ще надходження від ЄС і МВФ, і в підсумку обсяг продажу валюти буде компенсовано.

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