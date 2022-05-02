Нацбанк за місяць продав з резервів 2,2 млрд доларів — Finance.ua

Нацбанк за місяць продав з резервів 2,2 млрд доларів

Вчора 11:18 — Казна та Політика

Національний банк України протягом квітня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 41,0 млн доларів і продав 2 244,3 млн доларів. Негативне сальдо 2 203,3 млн доларів.

Про це повідомляє НБУ

Всього з початку року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 1 889,6 млн доларів і продав 7 490,4 млн доларів. Негативне сальдо 5 600,8 млн доларів.

Зазначимо, НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар.

Раніше повідомлялося, що понад 90% готівкового обігу валюти забезпечує чорний ринок. При цьому попит на готівкову валюту оцінюється навіть вище, ніж торік, коли банки щодня продавали населенню по $50−60 млн.

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